Arda Kural sevgilisini paylaştı! Aşk pozu ve son hali gündeme geldi

Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve "Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural zaman zaman son haliyle gündeme geliyor.

2000’li yılların popüler oyuncusuyken sağlık sorunları yaşamaya başlayan ve oyunculuğu bırakıp tedavi olan Arda Kural bir süre önce madencilikle uğraştığını açıklamıştı.

Yıldız Asyalı ile yaşadığı ilişkiyle de adından söz ettiren Arda Kural bu sefer özel hayatıyla gündemde. Arda Kural yeni bir aşka yelken açtı.

14 Şubat'ta sevgilisiyle bir paylaşım yapan Arda Kural, paylaşımına şu notu düştü:

"BENDEN HİÇ GİTME"

'Herhangi bir kalıba, standarda veya klişeye sokulamayacak kadar özelsin. Yanımdayken dünya daha büyülü ve anlamlı benim için. İyi ki varsın sevgilim, benden hiç gitme.' ifadelerini kullandı.



Arda Kural'ın sevgilisinin kim olduğu bilinmezken aralarında ise yaş farkı olduğu X'te konuşuldu.