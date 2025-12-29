Reyting sonuçları: Dün akşam en çok ne izlendi? Bahar finali beklentiyi karşılamadı

Dün akşam televizyon dünyasında ilgi çekici bir mücadele yaşandı. Reytingler açıklandı. TRT 1'in gözdesi "Teşkilat", izleyicilerin yoğun ilgisini çekti. Dizi listenin zirvesine yerleşti. Her bölümünde sürükleyici hikayesi vardı. Güçlü performanslarıyla da dikkat çekti.

İkinci sırada NOW kanalının "Sahtekarlar" programı yer aldı. Bu yapım, gerilim ve heyecanı bir arada sunuyor. İzleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Dizi öncesinde TRT 1, "Teşkilat"ın özet bölümü ile dikkatleri üzerindeki çekti. Bu program, dizinin en önemli gelişmelerini hatırlattı. Reyting sıralamasında üç numaraya yükseldi.

NOW'un bir başka popüler yapımı, "Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu" oldu. Bu program, günün erken saatlerinde merakla takip edildi. Dördüncü sıraya oturdu.

Show TV'nin "Bahar"ı, izleyicilerin karşısına iddialı bir şekilde çıktı. Bu dizi, soluksuz izlenen yapımlar arasında yer aldı. Akşam saatlerinde yüksek reyting elde etti. Listede beşinci sıraya yerleşti.

Star TV'nin "Hababam Sınıfı Uyanıyor (T.S)" adlı filmi, nostaljik anları yeniden yaşattı. İzleyici puanlarını toplamaya devam etti ve altıncı sırayı aldı.

Kanal 7'nin "Gelin" programı, izleyicilerin ilgisini bir kez daha çekti. Eğlenceli içerikleri dikkat çekti. Düğün temalı bölümleriyle babaları da ekran başına topladı. Programı yedinci sırayı aldı.

Show TV'nin "Show Ana Haber"ı, günün gelişmeleri ışığında önemli bir yere sahip. Sekizinci sırada bulunuyor. Güncel olayları aktaran haber programı, izleyicileri bilgilendirmeye devam ediyor.

"Masterchef Türkiye," TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla devam ediyor. Yarışmadaki lezzet dolu mücadeleler, izleyenler arasında büyük ilgi gördü. Dokuzuncu sırada yer aldı.

Son olarak, NOW'un "Sahtakarlar"ın özet versiyonu reyting sıralamasında en düşük sırayı aldı. Ancak bu program, kendi kitlesini korumaya devam ediyor.

Dün akşamki TV rating sıralaması, her yapımın izleyici üzerindeki etkisini gösterdi. Televizyon dünyası, izleyicilerin alışkanlıklarını belirlemeye devam ediyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 TESKILAT TRT 1 21:00:00 23:55:19 2 SAHTEKARLAR NOW 20:58:49 23:43:38 3 TESKILAT (OZET) TRT 1 20:01:31 20:58:33 4 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 19:59:53 5 BAHAR SHOW TV 21:01:00 24:17:29 6 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) STAR TV 20:00:12 22:11:22 7 GELIN KANAL 7 19:45:38 21:13:53 8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:25 19:59:51 9 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:51:43 24:25:29 10 SAHTEKARLAR (OZET) NOW 20:00:03 20:58:44

Kaynak: TİAK