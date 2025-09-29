MAGAZİN

Reyting sonuçları geldi! 28 Eylül Pazar günü en çok ne izlendi?

28 Eylül 2025 Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Dün en çok hangi dizi, program ve yarışmalar izlendi? İşte Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...

Televizyon dünyasında seyircilerin tercihleri her zaman merak ediliyor. Dün akşam ekranlarda en fazla ilgi çeken yapımlar, rating sıralamalarıyla belirlendi. İşte en çok izlenen programların detayları.

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat ilk sırada yer aldı. Tüm Türkiye’den geniş bir izleyici kitlesini ekran başına topladı. Bu sezonun en iddialı yapımlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Dizi, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

İkinci sırada Çarpıntı yer aldı. STAR TV'de ekranlara geldi. Drama unsurları ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizi, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitledi.

Üçüncü sırada MasterChef Türkiye mevcut. TV8'de izleyenlerle buluştu. Yarışma, lezzet dolu anlar ve rekabet sunarak izleyiciler arasında büyük bir coşku yarattı. Yemek tutkunları bu programı kaçırmadı.

Dördüncü sırada Teşkilat özet bölümü yer aldı. TRT 1'de ekranlara geldi. Dizi hayranları, ana hikayeyi hatırlamak için bu özeti de ilgiyle izledi.

Beşinci sırada Show Ana Haber bulunuyor. Show TV'de izleyicilere günün önemli gelişmelerini aktardı. Güvenilir haberciliği ve akıcı sunumuyla dikkat çekmeyi başardı.

Altıncı sırada Çarpıntının özet bölümü var. STAR TV izleyicileri, neden bu diziyi sevdiklerini hatırladı. Özetle, dizinin en önemli anlarına tekrar tanıklık etti.

Yedinci sırada, NOW kanalında yayınlanan Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu programı mevcut. Hafta sonu haberlerini derleyerek izleyicilere sundu. Güncel gelişmelerin değerlendirildiği bu program, haber izleyicileri için önemli bir seçenek oldu.

Sekizinci sırada Kanal D Ana Haber var. Kanal D'de izleyicilere güncel ve sıcak haberleri aktardı. Böylece önemli bir izleyici rakamına ulaşmayı başardı.

Dokuzuncu sırada Kim Milyoner Olmak İster mevcut. ATV'de ekranlara geldi. Bilgi yarışması, izleyicilere hem bilgi tazeleme hem de eğlence sundu. Bu durum, büyük ilgi gördü.

Son olarak, onuncu sırada Kuma yer alıyor. Kanal 7'de yayınlandı. Dizi, duygusal hikayesiyle izleyicilerin kalplerine dokundu. Aynı zamanda dikkat çekici bir izlenme oranı yakaladı.

Dün akşam yayınlanan programların reytingleri, televizyon izleyicilerinin güncel ilgi alanlarını ve tercihlerini ortaya koydu. Böylece izlenme oranlarıyla popüler yapımlar kendini gösterdi. Reyting savaşları devam ediyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 TESKILAT TRT 1 20:57:50 24:18:13
2 CARPINTI STAR TV 20:48:57 23:17:13
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:47:40 24:31:15
4 TESKILAT (OZET) TRT 1 19:59:44 20:57:50
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:21 19:59:41
6 CARPINTI (OZET) STAR TV 20:00:16 20:48:57
7 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 20:00:02
8 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:25 20:00:16
9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:43:22 24:17:02
10 KUMA KANAL 7 19:38:55 21:18:21

Kaynak: TİAK

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
