Reytingler iyice düşmüştü! Halef Köklerin Çağrısı 26. 2. fragmanı sosyal medyayı salladı

Halef Köklerin Çağrısı dizisi son olarak 25. bölümüyle ekrana geldi. Heyecan dolu sahneleriyle beğeni toplayan dizi son haftalarda reytinglerde düşüş yaşamıştı.

Star Tv'nin Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’i buluşturan yeni dizisi Sevdiğim Sensin Halef'i reyting listesinde tahtından etmişti. Halef: Köklerin Çağrısı 26. bölüm 2. fragmanıyla yine ses getirmeyi başardı.

YORUM YAĞDI

Halef Köklerin Çağrısı 26. bölüm fragmanında Serhat'ın Yıldız'a romantik evlilik teklifi ettiği sahne izleyicisini heyecanlandırdı.

Sosyal medyada; 'son sahne rüya olmasın', 'sonunda Yıldız'ın yüzü gülecek', 'Nihayet be', 'İçime bir rahatlık geldi' gibi yorumlar yapıldı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 26. BÖLÜM ÖZETİ

Ziyan Ağa’dan öğrendiği gerçekle bütün geçmişinin koca bir yalan olduğunu anlayan Yıldız’ın dünyası başına yıkılır. Sadece Yıldız değil, yıllardır kızı gibi büyüttüğü Yıldız’ın öz evladı olmadığını öğrenen Meryem de büyük bir şok yaşar.

Serhat ve Yıldız’ın aşkı önünde artık aşılması güç, yepyeni bir engel yükselmektedir: Yıldız’ın gerçek ailesi kimdir?

Öte yandan Serhat, Yıldız’ın hayatını hiçe sayan Melek ile sert bir hesaplaşmaya girer. Bu yüzleşme onları yol ayrımına getirse de Melek, boşanmış olmasına rağmen ikilinin kavuşmasını engellemek için sinsi planlarını devreye sokmaya kararlıdır.