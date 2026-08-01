Reytingleri düşmüştü! Muhtemel Aşk final mi yapıyor?

Muhtemel Aşk, son reyting performansıyla dikkat çekmişti. Show TV'nin sevilen yaz dizisi sıralamada birinci olsa da reytinglerde düşüş yaşayınca final iddiaları da hemen gündeme gelmişti.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Melis karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, çıkan iddialara canlı yayında yanıt verdi.

TikTok'ta takipçileriyle buluşan başarılı oyuncu, final söylentilerini kesin bir dille yalanlayarak "Arkadaşlar final olmayacak. Ne finali kız, çalışıyoruz arılar gibi. Bir günde 6 milyon izlenen dizi final mi olur?" ifadelerini kullandı.

Hayal Köseoğlu'nun açıklaması, dizinin hayranlarına rahat bir nefes aldırdı.