Rhian Sugden göğüslerini küçültmeye karar verdi! Son pozu dikkat çekti

Rhian Sugden, göğüs küçültme ameliyatı öncesi seksi transparan bir sütyenle 'büyük göğüslerini' sergileyerek dikkat çekti.

38 yaşındaki model paylaşımına, "Cildim için bir an, tig ol bitties için bir başka an," diye yazdı.

Rhian Sugden ayrıca "Bu muhteşem sırt ağrıtanlar için geri sayım başladı, 2 hafta içinde yeniden dik bir Sue olacağım" dedi.

Rhian, yakın zamanda göğüslerinin yürümeyi 'katlanılmaz' hale getirdiği için göğüs küçültme ameliyatı olmak istediğini açıklamıştı. Ünlü model yaşadığı zorlukları şöyle anlatmıştı:

"Sırtım ağrıyor. Sırtı açık elbiseler giymek istiyorum. Seksi iç çamaşırı almak, dışarı çıkarken sütyen takmamak, koşmak, yüzmek istiyorum; sütyenim mayo dışına çıkmadan. Bu büyüklük beni mutlu etmiyor.”