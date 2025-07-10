Rihanna aylar önce ölen babasının cenazesinde! Beyaz kıyafeti Türkiye'de gündem oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın babası Ronald Fenty, 31 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Bir süredir hastalıkla mücadele ettiği söylenen Fenty'nin kanser, zatürre ve bazı ciddi rahatsızlıklar nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.

Rihanna'nın babasıyla geçmişte çalkantılı bir ilişkisi olsa da aralarındaki buzların son yıllarda çözüldüğü biliniyordu. Ronald Fenty de kısa bir süre önce Rihanna'nın çocuklarının dedesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirmişti.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky ve iki çocuğuyla birlikte cenazeye katılmak üzere geçtiğimiz gün Barbados'a gitti.

Cenaze için beyaz bir elbise giyen ünlü şarkıcı, kucağında küçük oğlunu da taşıdı.

Rihanna’nın babasının cenazesinde tercih ettiği açık krem-beyaz tonlardaki elbise, Türkiye’de alışılmışın dışında karşılandı ve sosyal medyada bir hayli konuşuldu.

CENAZEDE BEYAZ GİYMENİN ANLAMI

Birçok sosyal medya kullanıcısı, cenazelerde genellikle siyah giyildiği için bu tarzı yadırgadı. Ancak Rihanna'nın doğum yeri olan Barbados ve Karayip kültürlerinde bu seçimin bir anlamı var. Cenazelerde beyaz renk;

Saf ruhu ve cennete geçişi simgeler.

Siyahın aksine bir kutlama havası taşır; ruhun özgürleştiğine inanılır.

Aynı zamanda saygı, saflık ve barışı temsil eder.

Dolayısıyla Rihanna’nın babasının cenazesinde beyaz giymesi;