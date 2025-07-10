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Rihanna aylar önce ölen babasının cenazesinde! Beyaz kıyafeti Türkiye'de gündem oldu

Şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Rihanna'nın babası Ronald Fenty, hayatını kaybetti. Rihanna 31 Mayıs'ta hayatını kaybeden babası Ronald Fenty için ülkesinde düzenlenen cenaze töreninde giydiği kıyafetle gündem oldu.

Rihanna aylar önce ölen babasının cenazesinde! Beyaz kıyafeti Türkiye'de gündem oldu
Kubra Akalın

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın babası Ronald Fenty, 31 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Bir süredir hastalıkla mücadele ettiği söylenen Fenty'nin kanser, zatürre ve bazı ciddi rahatsızlıklar nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.

Rihanna'nın babasıyla geçmişte çalkantılı bir ilişkisi olsa da aralarındaki buzların son yıllarda çözüldüğü biliniyordu. Ronald Fenty de kısa bir süre önce Rihanna'nın çocuklarının dedesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirmişti.

Rihanna aylar önce ölen babasının cenazesinde! Beyaz kıyafeti Türkiye de gündem oldu 1

Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky ve iki çocuğuyla birlikte cenazeye katılmak üzere geçtiğimiz gün Barbados'a gitti.

Cenaze için beyaz bir elbise giyen ünlü şarkıcı, kucağında küçük oğlunu da taşıdı.

Rihanna’nın babasının cenazesinde tercih ettiği açık krem-beyaz tonlardaki elbise, Türkiye’de alışılmışın dışında karşılandı ve sosyal medyada bir hayli konuşuldu.

Rihanna aylar önce ölen babasının cenazesinde! Beyaz kıyafeti Türkiye de gündem oldu 2

CENAZEDE BEYAZ GİYMENİN ANLAMI

Birçok sosyal medya kullanıcısı, cenazelerde genellikle siyah giyildiği için bu tarzı yadırgadı. Ancak Rihanna'nın doğum yeri olan Barbados ve Karayip kültürlerinde bu seçimin bir anlamı var. Cenazelerde beyaz renk;

  • Saf ruhu ve cennete geçişi simgeler.
  • Siyahın aksine bir kutlama havası taşır; ruhun özgürleştiğine inanılır.
  • Aynı zamanda saygı, saflık ve barışı temsil eder.

Rihanna aylar önce ölen babasının cenazesinde! Beyaz kıyafeti Türkiye de gündem oldu 3

Dolayısıyla Rihanna’nın babasının cenazesinde beyaz giymesi;

  • Onun hayatını onurlandırmak
  • Vedayı karanlık değil, aydınlık bir bilinçle yapmak
  • Kültürel veya kişisel inançları doğrultusunda bir tercih olabilir.
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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
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