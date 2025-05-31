Rihanna iç çamaşırı markası için peş peşe poz verdi! 'Karnımı gizlemeye çalıştım'

Met Gala'da üçüncü kez hamile olduğunu duyuran Rihanna, kendi iç çamaşırı markasının yeni koleksiyonunu tanıttı.

Servetiyle adından sık sık söz ettiren ünlü isim, Savage X Fenty adlı iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti.

37 yaşındaki şarkıcı, kampanya fotoğraflarını sosyal medya hesabında "Tüm çekim boyunca karnımı gizlemeye çalıştım." notuyla paylaştı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Rihanna'ya sosyal medyada; 'çok güzel görünüyor', 'harika', 'yine efsane', 'güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.