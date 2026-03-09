MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rihanna'nın evine silahlı saldırı: 1 kadın gözaltında

Dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna’nın ABD’deki evine silahlı saldırı düzenlendi. Beverly Hills’te gerçekleşen olayda yaklaşık 10 el ateş edilirken, mermilerden biri evin içine girdi. Saldırı sırasında evde olduğu belirtilen Rihanna’nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Rihanna'nın evine silahlı saldırı: 1 kadın gözaltında

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ABD’de yaşanan silahlı saldırı olayıyla gündeme geldi. Olay, Los Angeles’ın ünlü semtlerinden Beverly Hills’te pazar günü yaşandı.

Yerel kaynaklar ve emniyet birimlerinin verdiği bilgilere göre, Rihanna’nın evinin giriş kapısının karşısında park halinde bulunan bir araçtan yaklaşık 10 el ateş açıldı. Silahlı saldırı sırasında ünlü yıldızın evde olduğu öğrenildi.

Rihanna nın evine silahlı saldırı: 1 kadın gözaltında 1

RİHANNA'NIN SAĞLIĞI İYİ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, açılan ateş sonucu mermilerden birinin evin dış duvarını delerek içeri girdiği belirtildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, Rihanna’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından hızla harekete geçen Los Angeles Police Department ekipleri, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 30 yaşındaki bir kadın şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Rihanna nın evine silahlı saldırı: 1 kadın gözaltında 2

Los Angeles Times ve NBC4’ün polis sözcüsüne dayandırdığı haberlere göre saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Rihanna’nın temsilcileri ve yerel polis yetkilileri konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şef kabusu yaşadı! Cam parçaları dişini kırdı, dilini kestiÜnlü şef kabusu yaşadı! Cam parçaları dişini kırdı, dilini kesti
Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirttiCelal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rihanna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.