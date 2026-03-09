Rihanna'nın evine silahlı saldırı: 1 kadın gözaltında

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ABD’de yaşanan silahlı saldırı olayıyla gündeme geldi. Olay, Los Angeles’ın ünlü semtlerinden Beverly Hills’te pazar günü yaşandı.

Yerel kaynaklar ve emniyet birimlerinin verdiği bilgilere göre, Rihanna’nın evinin giriş kapısının karşısında park halinde bulunan bir araçtan yaklaşık 10 el ateş açıldı. Silahlı saldırı sırasında ünlü yıldızın evde olduğu öğrenildi.

RİHANNA'NIN SAĞLIĞI İYİ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, açılan ateş sonucu mermilerden birinin evin dış duvarını delerek içeri girdiği belirtildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, Rihanna’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından hızla harekete geçen Los Angeles Police Department ekipleri, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 30 yaşındaki bir kadın şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Los Angeles Times ve NBC4’ün polis sözcüsüne dayandırdığı haberlere göre saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Rihanna’nın temsilcileri ve yerel polis yetkilileri konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.