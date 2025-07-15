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Rihanna'nın hamile tarzı! Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı

Ünlü şarkıcı Rihanna hamile tarzıyla yine gündemde. 3. kez anne olmak için gün sayan Rihanna, beyaz kombini ve belirginleşen karnıyla Giorgio Baldi çıkışı objektiflere yakalandı. Rihanna'nın ilginç stili dikkat çekti.

Rihanna'nın hamile tarzı! Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı
Kubra Akalın

Rihanna, geçtiğimiz günlerde babasının cenazesi için memleketi Barbados’a gitmişti. 30 Mayıs’ta pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Ronald Fenty’nin vedasında ailesinin yanında olan şarkıcı cenazedeki tarzıyla gündeme gelmişti.

Rihanna nın hamile tarzı! Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı 1

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, üçüncü kez anne olmaya hazırlanırken şimdi de favori restoranı Giorgio Baldi’de görüntülendi.

Rihanna nın hamile tarzı! Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı 2

Santa Monica’daki akşam yemeğinde kameralara yansıyan 37 yaşındaki yıldız, beyaz kombiniyle dikkat çekti.

Rihanna nın hamile tarzı! Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı 3

Rihanna kapüşonlu ve boğazlı beyaz bir crop top ile karnını gözler önüne serdi. Göbeğinin hemen altında biten beyaz düşük bel maxi eteğiyle görünümünü tamamlayan Rihanna, eteğin bel kısmındaki kıvrımlı detayıyla da tarzına farklı bir dokunuş kattı.

Rihanna nın hamile tarzı! Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı 4

Rihanna ve partneri A$AP Rocky, üç yaşındaki oğulları RZA ve iki yaşındaki Riot’tan sonra üçüncü çocuklarını bekliyor.

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Rihanna
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