Rihanna üçüncü kez anne oldu! Kızına bakın ne isim verdi

Barbadoslu şarkıcı ve iş insanı Rihanna, partneri ASAP Rocky ile üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Rihanna, kızıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımla üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini duyurdu.

Rihanna, paylaşımında, kızının 13 Eylül'de doğduğunu ve adının da Rocki Irish Mayers olduğunu açıkladı.

Ünlü şarkıcı ayrıca çocuğunun kız olduğunu gösteren pembe bale ayakkabıları ve bir fiyonk fotoğrafı da paylaştı.

Rihanna ile gerçek adı Rakim Mayers olan partneri ASAP Rocky'nin 2022 doğumlu RZA ve 2023 doğumlu Riot adında iki erkek çocukları daha var.

Rihanna ve Rocky, üçüncü bebek haberini 2025 Met Gala'da duyurmuş, Rocky mutluluğunu, "Harika bir his, biz çok mutluyuz" sözleriyle ifade etmişti.

