Ceyda Düvenci köye taş ev yaptırdı! Her detayı hayran bıraktı

Son olarak oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı Sakla Beni dizisinde 'Filiz' karakterine hayat veren Ceyda Düvenci şimdilerde verdiği kilolar ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci 8 yıllık evliliğini 2023 yılında sonlandırmıştı.

Boşanmanın ardından ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Düvenci, şimdilerde yeni sevgilisiyle el ele davetlerde boy gösteriyor.

Tüm hayatını değiştiren Ceyda Düvenci şehrin stresinden uzak bir yaşam için Çanakkale'nin Ahmetçe köyüne taş ev yaptırdı.

Dağların tepesinde ve yamaçta olan ev lüks detaylarıyla hayran bırakıyor.

Düvenci'nin taş evi için sosyal medyada; 'çok güzel bir ev', 'harika bir yaşam tarzı', 'mükemmel sıcak ve samimi bir ev' şeklinde yorumlar yapılıyor.