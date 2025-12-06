MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ceyda Düvenci köye taş ev yaptırdı! Her detayı hayran bıraktı

Son olarak Sakla Beni dizisiyle ekranlarda olan Ceyda Düvenci, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Bülent Şakrak ile boşanmasının ardından yeni bir aşka yelken açan Düvenci, tüm hayatını da değiştirdi. Ünlü isim doğa ile içe içe bir yaşam için köye taş ev yaptırdı.

Ceyda Düvenci köye taş ev yaptırdı! Her detayı hayran bıraktı
Öznur Yaslı İkier

Son olarak oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı Sakla Beni dizisinde 'Filiz' karakterine hayat veren Ceyda Düvenci şimdilerde verdiği kilolar ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci 8 yıllık evliliğini 2023 yılında sonlandırmıştı.

Ceyda Düvenci köye taş ev yaptırdı! Her detayı hayran bıraktı 1

Boşanmanın ardından ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Düvenci, şimdilerde yeni sevgilisiyle el ele davetlerde boy gösteriyor.

Ceyda Düvenci köye taş ev yaptırdı! Her detayı hayran bıraktı 2

Tüm hayatını değiştiren Ceyda Düvenci şehrin stresinden uzak bir yaşam için Çanakkale'nin Ahmetçe köyüne taş ev yaptırdı.

Ceyda Düvenci köye taş ev yaptırdı! Her detayı hayran bıraktı 3

Dağların tepesinde ve yamaçta olan ev lüks detaylarıyla hayran bırakıyor.

Ceyda Düvenci köye taş ev yaptırdı! Her detayı hayran bıraktı 4

Düvenci'nin taş evi için sosyal medyada; 'çok güzel bir ev', 'harika bir yaşam tarzı', 'mükemmel sıcak ve samimi bir ev' şeklinde yorumlar yapılıyor.

Ceyda Düvenci köye taş ev yaptırdı! Her detayı hayran bıraktı 5

Ceyda Düvenci köye taş ev yaptırdı! Her detayı hayran bıraktı 6

Ceyda Düvenci köye taş ev yaptırdı! Her detayı hayran bıraktı 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü komedyenin sevgilisi bakın kimmiş! Romantik pozlar gündemdeÜnlü komedyenin sevgilisi bakın kimmiş! Romantik pozlar gündemde
Mini şortuyla peş peşe poz verdi! Beğeni butonu çöktü Mini şortuyla peş peşe poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.