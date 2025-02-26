MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rita Ora 45 dakika saunada kaldı, buz gibi havuza girdi! Minicik bikinisiyle pozları şaşkına çevirdi

Rita Ora 45 dakika saunada kaldı, buz gibi havuza girdi! Minicik bikinisiyle pozları şaşkına çevirdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2025 08:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, iddialı tarzıyla ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Ora son olarak buz gibi havuza girdi ve neredeyse üzerinden düşecek bikinisiyle poz verince olay oldu.

Rita Ora 45 dakika saunada kaldı, buz gibi havuza girdi! Minicik bikinisiyle pozları şaşkına çevirdi

Yaptığı cüretkar paylaşımlarla sosyal medyada sürekli gündem olan dünyaca ünlü Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kendine özgü fitness rutiniyle tanınna ve takipçileriyle sık sık etkileyici spor salonu fotoğrafları paylaşan şarkıcı bu sefer şaşırttı.

Rita Ora, sauna ve buz gibi havuza gittiğinde uyguladığı sağlık rejimlerinden birini daha paylaştı. Rita, takipçilerine soğuk havuza girmeden önce 45 dakika saunada geçireceğini açıkladı.

34 yaşındaki şarkıcı, minicik turuncu bikinisiyle göz kamaştıran fiziğini sergilerken hayal gücüne pek yer bırakmadı.

Ekran görüntüsü 2025-02-26 080525

Her açıdan fit fiziğini sergileyen yıldız, soğuk havuza girerken kendini kameraya aldı ve şöyle dedi: 'Küçük bir popo, hoş geldin.'

Ekran görüntüsü 2025-02-26 080542

Daha sonra duşta durulanıp aynanın karşısına geçti, kaslarını esneterek poz verdi ve "Tamam başardık!" diye haykırdı.

Ekran görüntüsü 2025-02-26 080557
Ancak Rita Ora'nın bu pozları hayranlarının bir kısmını rahatsız etti. Şarkıcının bu kadar müstehcen pozlarını paylaşmasına gerek olmadığını düşünen fanların bir kısmının zıttına pozlara beğeni yağdıranlar da vardı.

Mynet'in Sesi
'Tek değişen yıllar' dedi! Son hali herkesi şaşırttı'Tek değişen yıllar' dedi! Son hali herkesi şaşırttı
Candaş Tolga Işık'tan Seda Bakan'ın o sözlerine sert tepkiCandaş Tolga Işık'tan Seda Bakan'ın o sözlerine sert tepki
Anahtar Kelimeler:
Rita Ora
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'den yeni hamle! Cezaevlerini boşaltacak adım geldi... O hükümlüler için tahliye yolu göründü

AK Parti'den yeni hamle! Cezaevlerini boşaltacak adım geldi... O hükümlüler için tahliye yolu göründü

6 ilin milletvekili sayısı değişti! İşte il il tam liste…

6 ilin milletvekili sayısı değişti! İşte il il tam liste…

O görüntüleri paylaşmıştı, canından oldu! 'Yiyorsa adresini ver'

O görüntüleri paylaşmıştı, canından oldu! 'Yiyorsa adresini ver'

X'te en çok konuşulan isim Gülşen Bubikoğlu! "Yeşilçam’ın en güzel kadını"nın son hali

X'te en çok konuşulan isim Gülşen Bubikoğlu! "Yeşilçam’ın en güzel kadını"nın son hali

Sevilen marka iflasın eşiğinde! Konkordato başvurusu yapıldı

Sevilen marka iflasın eşiğinde! Konkordato başvurusu yapıldı

Elektrikte yeni dönemde kritik '2024' detayı! Faturayı o belirleyecek

Elektrikte yeni dönemde kritik '2024' detayı! Faturayı o belirleyecek

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.