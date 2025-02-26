Rita Ora 45 dakika saunada kaldı, buz gibi havuza girdi! Minicik bikinisiyle pozları şaşkına çevirdi

Yaptığı cüretkar paylaşımlarla sosyal medyada sürekli gündem olan dünyaca ünlü Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kendine özgü fitness rutiniyle tanınna ve takipçileriyle sık sık etkileyici spor salonu fotoğrafları paylaşan şarkıcı bu sefer şaşırttı.

Rita Ora, sauna ve buz gibi havuza gittiğinde uyguladığı sağlık rejimlerinden birini daha paylaştı. Rita, takipçilerine soğuk havuza girmeden önce 45 dakika saunada geçireceğini açıkladı.

34 yaşındaki şarkıcı, minicik turuncu bikinisiyle göz kamaştıran fiziğini sergilerken hayal gücüne pek yer bırakmadı.

Her açıdan fit fiziğini sergileyen yıldız, soğuk havuza girerken kendini kameraya aldı ve şöyle dedi: 'Küçük bir popo, hoş geldin.'

Daha sonra duşta durulanıp aynanın karşısına geçti, kaslarını esneterek poz verdi ve "Tamam başardık!" diye haykırdı.



Ancak Rita Ora'nın bu pozları hayranlarının bir kısmını rahatsız etti. Şarkıcının bu kadar müstehcen pozlarını paylaşmasına gerek olmadığını düşünen fanların bir kısmının zıttına pozlara beğeni yağdıranlar da vardı.