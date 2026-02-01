MAGAZİN

Rita Ora'dan bedeniyle ilgili itiraf geldi! Hayranlarına seslendi

Rita Ora, beden algısıyla ilgili yaşadığı zorlukları ve bu süreçte terapinin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı. Ünlü şarkıcı, dış görünüş baskısıyla mücadele ettiğini itiraf ederken, “Sağlık kilodan daha önemli” sözleriyle hayranlarına güçlü bir mesaj verdi.

Rita Ora'dan bedeniyle ilgili itiraf geldi! Hayranlarına seslendi

Ünlü şarkıcı Rita Ora, beden algısıyla ilgili yaşadığı kişisel zorlukları anlatarak, terapinin dış görünüşüne dair güvensizlikleriyle başa çıkmasında büyük rol oynadığını söyledi.

35 yaşındaki İngiliz sanatçı, spor ve sağlıklı yaşam rutinlerini sık sık paylaşmasına rağmen, zaman zaman kendinden şüphe duyduğunu ve kilonun değil sağlığın önemli olduğunu kendine hatırlatmak zorunda kaldığını itiraf etti.

Rita Ora dan bedeniyle ilgili itiraf geldi! Hayranlarına seslendi 1

The Sun gazetesine konuşan Rita Ora, şu ifadeleri kullandı:

“Bazen ‘Ah, istediğim kiloda değilim’ diye düşündüğümde, bunların gerçek olmadığını hatırlamaya çalışıyorum. Gerçek olan, hayatta nasıl var olduğunuzdur. Bunu okuyanlar ‘Bunu söylemek senin için kolay çünkü belli bir görünüme sahipsin’ diyebilir. Ama ben her zaman öyle hissetmiyorum. Bence asıl hatırlanması gereken de bu.”

"UMURSAMAYI BIRAKTIM"

Müzik sektöründe dış görünüş baskısının çok yoğun olduğunu vurgulayan şarkıcı, terapinin bakış açısını değiştirmesine yardımcı olduğunu belirtti:

Rita Ora dan bedeniyle ilgili itiraf geldi! Hayranlarına seslendi 2

“Artık insanların ne düşündüğünü gerçekten umursamayı bıraktım. Daha fazla terapi almaya başladım ve bu tamamen benim sürecim. Hayranlarıma da şunu söylüyorum: ‘Henüz her şeyi çözemediniz diye endişelenmeyin. Kimse çözmedi.’”

Rita Ora’nın açıklamaları, geçtiğimiz günlerde Instagram’da iç çamaşırlı pozlarını paylaştığı ve fit görünümüyle dikkat çektiği paylaşımların ardından geldi.

