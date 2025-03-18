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Rita Ora dergi için poz verdi! Pozları ve evliliğine dair sözleri dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.03.2025 08:55
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Rita Ora, Hunger dergisi için yaptığı muazzam çekimde etkileyici fiziğini sergiledi. Ora çok konuşmaktan hoşanmadığı evliliğine dair de açıklamalarda bulundu.

Rita Ora dergi için poz verdi! Pozları ve evliliğine dair sözleri dikkat çekti

Son dönemde cesur pozları ve fit görünümüyle adından söz ettiren Rita Ora dergi için kamera karşısına geçti. Ora ilk kez evliliğine dair de konuştu.

34 yaşındaki şarkıcı Rita Ora, 49 yaşındaki film yönetmeni Taika Waititi ile 2022 yılında evlendi ve güçlü arkadaşlıklarının romantik ilişkilerindeki en önemli bileşen olduğunu belirtti.

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Dergiye verdiği röportajda şarkıcı "Taika ve ben aslında sadece en iyi arkadaşız ve sanırım sadece o şekilde, o elementte sonsuza kadar yaşamak istedik" dedi.

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Çekim için Rita Ora, Primark'ın 2025 ilkbahar/yaz koleksiyonundan kıyafetlerle karın kaslarını sergiledi.

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Önce kısa püsküllü bir kıyafetle poz verdi, ardından ise denim salopetli ve oversize pantolonlarla tamamladığı sıradışı bir şeffaf gömlek giydi.

ÇOK KONUŞULMUŞTU

Ünlü yönetmen Taika Waititi ile evlenen Rita Ora’nın evlilik öncesi oyuncu Tessa Thompson’la bir partide çekilen samimi görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Rita Ora
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