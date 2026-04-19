Rita Ora karın kaslarını sergiledi! İddialı pozlar

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, sosyal medya paylaşımıyla yine gündem olmayı başardı.

35 yaşındaki yıldız isim, Instagram hesabından paylaştığı iddialı bikini pozlarıyla adeta nefes kesti. Siyah üçgen bikini üstüyle fit görünümünü gözler önüne seren Rita Ora, kaslı karın hatlarını sergilediği ayna karşısı pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Sarı ip detaylı bikini altını siyah bir etekle kombinleyen ünlü şarkıcı, tarzını siyah-beyaz bandana ile tamamladı.

Paylaşımına esprili bir not da düşen Ora, “Uzak mı yakın mı karar veremiyorum. Bu arada parmağım neden böyle görünüyor? Uzun zamandır böyle ‘thirst trap’ paylaşımı yapmamıştım” ifadelerini kullandı.

AĞIRLIK ANTREMANLARI YAPIYOR

Öte yandan başarılı şarkıcı, son dönemde sadece tarzıyla değil, sağlıklı yaşam ve gelecek planlarıyla da dikkat çekiyor. Women's Health UK dergisine verdiği röportajda, 20’li yaşlarında kariyerinin zirvesini yaşarken hayatın tadını çıkardığını söyleyen Ora, 30’lu yaşlarıyla birlikte vücudunda önemli değişimler fark ettiğini açıkladı.

Bu süreçte spor rutinini tamamen yenilediğini belirten ünlü isim, artık vücuduna bir atlet gibi davrandığını vurguladı. “Bu bir görüntü takıntısı değil, tamamen nasıl hissettiğimle ilgili” diyen Rita Ora, ağırlık antrenmanlarına yöneldiğini ve sağlığına daha fazla özen gösterdiğini ifade etti.

Ayrıca menopoz sürecine dair şimdiden bilinçlenmeye çalıştığını söyleyen Ora, bu konuda Davina McCall ile yaptığı sohbetlerden çok şey öğrendiğini dile getirdi.