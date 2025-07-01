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Rita Ora'nın cesur festival stili! Bikinisinin fiyatı 53O Euro...

Yaptığı cüretkar paylaşımlarla sosyal medyada sürekli gündem olan dünyaca ünlü Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora festival tarzıyla dikkat çekti.

Rita Ora'nın cesur festival stili! Bikinisinin fiyatı 53O Euro...
Kubra Akalın

Instagram'da yaptığı cesur paylaşımlarla bilinen Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora dikkat çekmeye devam ediyor.

Rita Ora, Instagram paylaşımlarında Burberry bikinisiyle verdiği cesur pozlarla yine adından söz ettirdi.

34 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 530 Euro'luk bikinisiyle muhteşem fiziğini sergiledi. Kombinini siyah kalın bir kemer ve uyumlu botlarla tamamladı.

Rita Ora nın cesur festival stili! Bikinisinin fiyatı 53O Euro... 1

Rita daha sonra dikkat çekici sarı spor şort giyerek 100 bin sterlinlik siyah Mercedes G Wagon’un önünde poz verdi.

Rita Ora nın cesur festival stili! Bikinisinin fiyatı 53O Euro... 2

RITA ORA KİMDİR?

1990 yılında dünyaya gelen Rita Ora 2007 senesinde Craig David ile birlikte seslendirdiği Awkward isimli şarkı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Ayrıca Tinchy Stryder’in seslendirdiği Where Is Your Love şarkısına düet eşliğinde bulunmuş ve klibinde yer almıştır.

2009’de İngiltere adına Eurovision yarışmasına katılan Ora ilk albümünü 2012 yılında müzik severler ile paylaşmış kısa sürede tüm listelerde albümü bir numaraya yükselmeyi başarmıştır.

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Rita Ora
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