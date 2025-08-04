Rita Ora yatak odasından paylaştı, görenler çıplak sandı! Bomba poz

Ünlü şarkıcı Rita Ora, yaz tatilinden kareler paylaştığı Instagram gönderisiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 34 yaşındaki sanatçı, güneşli günlerden kareler içeren fotoğraf serisinde fit vücudunu sergilerken cesur tercihlerde bulundu.

Paylaşımların en çok konuşulanı, Ora’nın çıplak tonlardaki bikiniyle verdiği ayna selfie’si oldu.

Sert karın kasları ve parlak bronz teniyle dikkat çeken yıldız, altın takılarıyla görünümünü tamamladı. Yüzünde jöle tipi bir maske olan Rita Ora, doğallık ve şıklığı bir araya getirdi.

Bir diğer karede ise ünlü şarkıcı, neon yeşili spor sütyeni ve şortuyla doğada yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Görünümünü kırmızı Ralph Lauren şapka ve güneş gözlüğüyle tamamlayan Ora, enerjik stiliyle beğeni topladı.

Yaz tatiline spor molası da ekleyen Rita Ora, siyah spor takımıyla aynada verdiği bir başka selfie'yi de takipçileriyle paylaştı.

Güzel şarkıcı, kısa süre önce Fearne Cotton’ın sunduğu “Happy Place” podcast programında, beden algısı ve özgüven konularında samimi açıklamalarda bulunmuştu. 20’li yaşlarının sonlarında kendini ‘çirkin’ hissettiğini belirten Ora, o dönemde bedenini yetersiz bulduğunu ve daha zayıf kadınlarla kıyasladığını söyledi.