MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rita Ora yatak odasından paylaştı, görenler çıplak sandı! Bomba poz

Ünlü şarkıcı Rita Ora, Instagram’da paylaştığı cesur yaz pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Nude bikiniyle verdiği ayna selfie'si ile adından söz ettiren Ora'ya hayranlarından beğeni yağdı.

Rita Ora yatak odasından paylaştı, görenler çıplak sandı! Bomba poz
Kubra Akalın

Ünlü şarkıcı Rita Ora, yaz tatilinden kareler paylaştığı Instagram gönderisiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 34 yaşındaki sanatçı, güneşli günlerden kareler içeren fotoğraf serisinde fit vücudunu sergilerken cesur tercihlerde bulundu.

Paylaşımların en çok konuşulanı, Ora’nın çıplak tonlardaki bikiniyle verdiği ayna selfie’si oldu.

Rita Ora yatak odasından paylaştı, görenler çıplak sandı! Bomba poz 1

Sert karın kasları ve parlak bronz teniyle dikkat çeken yıldız, altın takılarıyla görünümünü tamamladı. Yüzünde jöle tipi bir maske olan Rita Ora, doğallık ve şıklığı bir araya getirdi.

Bir diğer karede ise ünlü şarkıcı, neon yeşili spor sütyeni ve şortuyla doğada yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Görünümünü kırmızı Ralph Lauren şapka ve güneş gözlüğüyle tamamlayan Ora, enerjik stiliyle beğeni topladı.

Rita Ora yatak odasından paylaştı, görenler çıplak sandı! Bomba poz 2

Yaz tatiline spor molası da ekleyen Rita Ora, siyah spor takımıyla aynada verdiği bir başka selfie'yi de takipçileriyle paylaştı.

Güzel şarkıcı, kısa süre önce Fearne Cotton’ın sunduğu “Happy Place” podcast programında, beden algısı ve özgüven konularında samimi açıklamalarda bulunmuştu. 20’li yaşlarının sonlarında kendini ‘çirkin’ hissettiğini belirten Ora, o dönemde bedenini yetersiz bulduğunu ve daha zayıf kadınlarla kıyasladığını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Siz çıldırdınız artık!" diyerek yüzünü paylaştı "Siz çıldırdınız artık!" diyerek yüzünü paylaştı
Bir milyonluk soruyu açtırdı! Takipçi sayısı anında uçtuBir milyonluk soruyu açtırdı! Takipçi sayısı anında uçtu

Anahtar Kelimeler:
Rita Ora
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zarar 30 milyon lirayı aştı! Türkiye'nin süt devinde bakteri skandalı

Zarar 30 milyon lirayı aştı! Türkiye'nin süt devinde bakteri skandalı

Önce SGK'ya, sonra KDK'ya başvurdu! 11 bin 400 TL para aldı

Önce SGK'ya, sonra KDK'ya başvurdu! 11 bin 400 TL para aldı

Bağcılar’da başlayan serüven 4.400 kilometre ötede Malaga’da bitti! Daltonlar’ın üst düzey yöneticisi Caner Koçer infaz edildi

Bağcılar’da başlayan serüven 4.400 kilometre ötede Malaga’da bitti! Daltonlar’ın üst düzey yöneticisi Caner Koçer infaz edildi

Yüz binlerce öğrenci heyecanla bekliyordu! MEB açıkladı

Yüz binlerce öğrenci heyecanla bekliyordu! MEB açıkladı

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı!

Kira artış oranı belli oldu

Kira artış oranı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.