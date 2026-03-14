Riva'daki villasında çıkan yangının nedeni belli oldu! Aslıhan Karalar açıkladı

Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar’ın Riva’da bulunan 3 katlı villasında 8 Mart sabahı yangın çıkmıştı. Olayın ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılmıştı. Günler sonra sosyal medya üzerinden açıklama yapan Aslıhan Karalar, yangının çıkış sebebinin yapılan incelemeler sonucunda belirlendiğini duyurdu.

"İTFAİYE RAPORU İLE TESPİT EDİLMİŞTİR"

Karalar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"8 Mart Pazar sabahı Riva’daki evimde, yatak odamın bulunduğu çatı katında ben uyurken çıkan yangının gömme giyinme dolabının arkasında bulunan elektrik panosundaki kablolardan kaynaklandığı itfaiye raporu ile tespit edilmiştir."

"TÜM EŞYALARIMI KAYBETTİM"

Yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellisi olduğunu belirten Karalar, yaşadığı kaybı da şu sözlerle anlattı:

"Allah’a çok şükür ki hayattayız. Yangında tüm eşyalarımı, kıyafetlerimi ve yılların biriktirdiği anılarımı kaybettim. En büyük tesellim ise herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır."

DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Zor bir süreçten geçtiğini ifade eden ünlü oyuncu, kendisine destek olanlara da teşekkür etti:

"Bu zor süreçte sabrediyor, Allah’a şükrediyor ve her zorluğun ardından güzel günlerin geleceğine inanıyorum.

Telefonla arayan, mesaj gönderen, ziyaret eden ve yanımda olan herkese, özellikle de yavru canlarıma sıcak yuvalarını açan yakınlarıma kalpten teşekkür ederim."