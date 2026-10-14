RJ Mitte'nin ölüm nedeni kesinleşti! Otopsi de yapılacak

'Breaking Bad' dizisiyle tanınan ve 34 yaşında hayatını kaybettiği öğrenilen oyuncu RJ Mitte'nin ölüm nedeni araştırılıyordu. Oyuncunun temsilcisi, Mitte'nin intihar ederek öldüğü iddiasını doğruladı.

Evinde ölü bulunan oyuncunun temsilcisi, önceki gün yaptığı açıklamada, "Sevgili oyuncu, hayırsever ve tutkulu engelli hakları savunucusu RJ Mitte'nin trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Serebral palsi ile yaşama deneyiminden yola çıkan Mitte, role gerçekçilik kattı ve engellilik farkındalığı ve kapsayıcılığı konusunda bir platform oluşturdu" demişti.

Brownsville Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre oyuncuya otopsi de yapılacak.

YENİ PROJELERE HAZIRLANIYORDU

RJ Mitte, hayatını kaybetmeden önceki haftalarda çalışmalarını sürdürüyordu. Oyuncu, son kez 30 Eylül'de Kaliforniya'nın Beverly Hills kentinde, rol aldığı Talking to Strangers filminin gösterimine katılarak kamuoyu karşısına çıktı.