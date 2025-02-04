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  4. Rober Hatemo kazancıyla yaptığı yanlış hamleleri itiraf etti: 'Alaçatı'daki arazimi satmak zorunda kaldım'

Rober Hatemo kazancıyla yaptığı yanlış hamleleri itiraf etti: 'Alaçatı'daki arazimi satmak zorunda kaldım'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.02.2025 19:27
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Armağan Çağlayan’ın ‘Şimdiki Aklım Olsaydı’ adlı programına konuk olan ünlü şarkıcı Rober Hatemo maddi olarak yaşadığı pişmanlıkları anlattı. Ünlü isim kazancıyla yaptığı yanlış hamleleri itiraf etti.

Rober Hatemo kazancıyla yaptığı yanlış hamleleri itiraf etti: 'Alaçatı'daki arazimi satmak zorunda kaldım'

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Rober Hatemo, değişiminin yanı sıra yaptığı samimi açıklamalarla da gündeme geliyor. Armağan Çağlayan’ın ‘Şimdiki Aklım Olsaydı’ adlı programına konuk olan ünlü isim yaşadığı pişmanlıkları anlattı.

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"ALAÇATI'DAKİ ARAZİMİ SATMAK ZORUNDA KALDIM"

Maddi olarak yanlış kararlar aldığını belirten Rober Hatemo, "Manevi açıdan gönlüm çok rahat. Kimseye kötü bir şey yapmadığıma eminim. Ama maddi yönden beni sarsan bazı yanlış hamlelerim oldu. Mesela lüks bir araç almıştım, şu an oturduğum villa ile aynı fiyatta. Onun üstüne Porsche dizel çıkarınca, arabam çöp oldu." dedi.

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"Bir de 2004’te iki albümlük sözleşme yapmıştım. İkinci albümü yapamadık. Alaçatı’daki arazimi satmak zorunda kaldım sözleşmeyi geri almak için. O beni derinden sarstı." ifadelerini kullandı.

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Rober Hatemo
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