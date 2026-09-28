Rober Hatemo müziği bırakıyor! "Eski mesleğime döneceğim"

"Esmer", "Tanrım" ve "Senden Çok Var" gibi şarkılarla hafızalara kazınan Rober Hatemo, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde izleyici karşısına çıktı.

Yaptığı şarkılar ve danslarıyla her zaman ilgi çeken Rober Hatemo'dan hayranlarına üzen haber geldi. Radikal bir karar verme aşamasında olduğunu belirten şarkıcı mesleği bırakmayı düşündüğünü açıkladı.



Rober Hatemo "Artık şarkı yapmayacağım. İçimden gelmiyor. Eski işim kuyumculuğa dönmeyi düşünüyorum" dedi.



'TEZGAHTA DA DURURUM'

Şarkıcı açıklamasında "Kapalıçarşı’da dükkan var. Kardeşim ve kuzenim devam ediyor. Onların bünyesine gireceğim. Tezgahta da dururum. Benim eski meslektir, iyiyim. Biraz daha şarkı söyleyeceğim ama" ifadelerini kullandı.