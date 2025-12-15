Rock’n Roll’un büyülü sesi Chris Isaak, 20 Haziran 2026’da Harbiye’de!

Müzik dünyasının efsane isimlerinden Chris Isaak, Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Platin plak ödüllü ve Grammy adayı olan sanatçı, Epifoni'nin 10. yıl kutlamaları kapsamında 20 Haziran 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. "Wicked Game", "Baby Did a Bad, Bad Thing" ve "Blue Hotel" gibi hit parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Isaak, İstanbul'da unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Kariyerinde 40 yılı geride bırakan Chris Isaak, sadece müzik dünyasında değil, oyunculuk alanında da adından söz ettiriyor. Birçok önemli filmde rol alan sanatçı, geniş bir hayran kitlesine sahip. Isaak'ın şarkıları, "Eyes Wide Shut", "True Romance", "Blue Velvet" ve "Wild at Heart" gibi kült filmlerde de kullanıldı ve bu filmlerin unutulmaz sahnelerine eşlik etti.

Epifoni organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, Chris Isaak'ın İstanbul konseri, sanatçının kariyerindeki en özel performanslardan biri olacak. Konserde, Isaak'ın en sevilen şarkılarının yanı sıra, yeni albümünden de parçalar seslendireceği belirtiliyor. Müzikseverler, bu özel gecede Chris Isaak'ın eşsiz yorumu ve sahne performansıyla büyülenecek.

Biletlerin önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor. Organizatörler, biletlere yoğun ilgi olacağını tahmin ediyor ve hayranların biletlerini erken almalarını tavsiye ediyor. Chris Isaak'ın İstanbul konseri, 2026 yazının en çok konuşulacak etkinliklerinden biri olmaya aday.

Chris Isaak'ın İstanbul konseri, sadece müzikseverler için değil, aynı zamanda sanat ve eğlence dünyası için de önemli bir etkinlik olacak. Bu özel gecede, Chris Isaak'ın eşsiz yeteneği ve sahne enerjisiyle İstanbul, unutulmaz bir müzik şölenine ev sahipliği yapacak.