MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un hesapları engellendi! Paylaşımları gündemdeydi

Sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Boykota destek veren Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum TRT ve Tabii projelerinden çıkarıldı. Başka bir kısıtlama da ünlü isimlerin X hesaplarına getirildi. Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un hesapları engellendiği öğrenildi.

Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un hesapları engellendi! Paylaşımları gündemdeydi
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyada başlatılan boykot çağrılarına destek veren Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum TRT ve Tabii projelerinden çıkarıldı. Ünlü isimlerin dizilerin kadrosundan çıkartılması büyük ses getirirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına yönelik nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 16 yakalama kararı verildi. Emniyet güçleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu da yer aldı.

HESAPLARI KAPATILDI

Başka bir kısıtlama da ünlü isimlerin X hesaplarına getirildi. Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X (Twitter) hesapları kapatıldı. İkili, hesaplarına erişim engeli getirildiğini Instagram hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla duyurdu.

ROJDA 1

X hesabının kapatıldığını Instagram hesabından açıklayan Rojda Demirer, "Twitlerim amacına ulaşmış demek" dedi.

alicam

"ORALARDA ARARSANIZ ARTIK BULAMAYACAKSINIZ"

Alican Yücesoy da Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de. Beni oralarda ararsanız artık bulamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kovulan oyuncuya seslendi: 'İşin hazır! Gel...'Kovulan oyuncuya seslendi: 'İşin hazır! Gel...'
Gözaltına tepki! "Bu ülke yetiştirdiği gençliği..."Gözaltına tepki! "Bu ülke yetiştirdiği gençliği..."

Anahtar Kelimeler:
Alican Yücesoy Rojda Demirer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şakir Paşa Ailesi'nin yıldızı gözaltına alındı! Boykot soruşturması

Şakir Paşa Ailesi'nin yıldızı gözaltına alındı! Boykot soruşturması

2 Nisan'da ikiye katladı

2 Nisan'da ikiye katladı

Emekli bayram ikramiyesinde tartışma yaratan detay! 250 TL’yi bugün yatırıyorlar…

Emekli bayram ikramiyesinde tartışma yaratan detay! 250 TL’yi bugün yatırıyorlar…

Temmuz zammını bekleyen memur ve emekli için yolun yarısına gelindi!

Temmuz zammını bekleyen memur ve emekli için yolun yarısına gelindi!

G.Saray'dan Ali Koç'a hediye! Giderken soyunma odasında bıraktılar

G.Saray'dan Ali Koç'a hediye! Giderken soyunma odasında bıraktılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.