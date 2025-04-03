Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un hesapları engellendi! Paylaşımları gündemdeydi

Sosyal medyada başlatılan boykot çağrılarına destek veren Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum TRT ve Tabii projelerinden çıkarıldı. Ünlü isimlerin dizilerin kadrosundan çıkartılması büyük ses getirirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına yönelik nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 16 yakalama kararı verildi. Emniyet güçleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu da yer aldı.

HESAPLARI KAPATILDI

Başka bir kısıtlama da ünlü isimlerin X hesaplarına getirildi. Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X (Twitter) hesapları kapatıldı. İkili, hesaplarına erişim engeli getirildiğini Instagram hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla duyurdu.

X hesabının kapatıldığını Instagram hesabından açıklayan Rojda Demirer, "Twitlerim amacına ulaşmış demek" dedi.

"ORALARDA ARARSANIZ ARTIK BULAMAYACAKSINIZ"

Alican Yücesoy da Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de. Beni oralarda ararsanız artık bulamayacaksınız" ifadelerini kullandı.