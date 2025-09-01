MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez her yerde yüzüğünü gösteriyor!

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez, Pazar günü Filming Italy Venice Ödülleri’nin kırmızı halısında devasa pırlanta nişan yüzüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez her yerde yüzüğünü gösteriyor!
Kubra Akalın

Cristiano Ronaldo uzun yıllardır hayat arkadaşlığını yapan Georgina Rodriguez ile evlilik kararı aldı. Ronaldo'nun Georgina Rodriguez için aldığı 700 bin euro değerindeki yüzük günlerdir gündemde.

Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez her yerde yüzüğünü gösteriyor! 1

Georgina Rodriguez de yüzüğü unutturacak gibi durmuyor. Georgina son olarak, kırmızı halıda poz verirken ellerini kaldırarak 30 karatlık dev pırlanta yüzüğünü sergilemeyi ihmal etmedi.

Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez her yerde yüzüğünü gösteriyor! 2

Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen davette siyah dantel işlemeli ihtişamlı elbisesiyle da adeta büyüledi.

Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez her yerde yüzüğünü gösteriyor! 3

Vücudunu saran bu göz alıcı elbiseyle poz üstüne poz veren influencer, nişan yüzüğünün yanı sıra üç farklı ışıltılı yüzük daha taktı. Şık görünümünü tamamlamak için taşlı bir choker kolye ve pırlanta küpeler tercih etti. Saçlarını örgüyle topladığı şık modelini uzun topuklu ayakkabılarla tamamlayarak kırmızı halıda yürüdü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Müge Anlı ne zaman başlıyor? Paylaşımı heyecanlandırdıMüge Anlı ne zaman başlıyor? Paylaşımı heyecanlandırdı
6'ncı evliliği çok konuşuldu! Ailesi nikahta yoktu! Sebebi ortaya çıtkı6'ncı evliliği çok konuşuldu! Ailesi nikahta yoktu! Sebebi ortaya çıtkı

Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası ilk yorum geldi! Herkes merakla bu olayı bekliyordu...

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası ilk yorum geldi! Herkes merakla bu olayı bekliyordu...

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!

Kerem'in sözlerine sert tepki: "Yediğin tabağa tükürüyorsun, utan!"

Kerem'in sözlerine sert tepki: "Yediğin tabağa tükürüyorsun, utan!"

Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.