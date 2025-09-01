Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez her yerde yüzüğünü gösteriyor!

Cristiano Ronaldo uzun yıllardır hayat arkadaşlığını yapan Georgina Rodriguez ile evlilik kararı aldı. Ronaldo'nun Georgina Rodriguez için aldığı 700 bin euro değerindeki yüzük günlerdir gündemde.

Georgina Rodriguez de yüzüğü unutturacak gibi durmuyor. Georgina son olarak, kırmızı halıda poz verirken ellerini kaldırarak 30 karatlık dev pırlanta yüzüğünü sergilemeyi ihmal etmedi.

Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen davette siyah dantel işlemeli ihtişamlı elbisesiyle da adeta büyüledi.

Vücudunu saran bu göz alıcı elbiseyle poz üstüne poz veren influencer, nişan yüzüğünün yanı sıra üç farklı ışıltılı yüzük daha taktı. Şık görünümünü tamamlamak için taşlı bir choker kolye ve pırlanta küpeler tercih etti. Saçlarını örgüyle topladığı şık modelini uzun topuklu ayakkabılarla tamamlayarak kırmızı halıda yürüdü.