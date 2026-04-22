RTÜK yayın ihlallerine geçit vermiyor! 3 kanala birden ceza kesti

TLC adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından 13.04.2026 günü yayınlanan "GEBER!" isimli yabancı filmin geneline hakim olan şiddet unsurlarının, suçluların güç mücadelesinde başvurdukları başlıca çözüm yöntemi olarak gösterildiği ve filmde yer verilen şiddet sahnelerinin şiddetin normalleştirdiğine karar veren Üst Kurul, TLC adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası ve program durdurma müeyyidesi uyguladı.

RTÜK Yaşlı Ayrımcılığına Geçit Vermedi, Zuhal Topal'la Yemekteyiz’e Müeyyide



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TV8’de 07.04.2026 tarihinde yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz isimli programdaki yayın ihlallerini ele aldı. RTÜK’ün resen başlattığı inceleme ve İletişim Merkezi’ne iletilen çok sayıda vatandaş şikayetini değerlendiren Üst Kurul, programa yarışmacı olarak katılan 70 yaşında ve emekli devlet memuru olduğu belirtilen Sema Develioğlu’na yönelik diğer yarışmacıların kullandığı “Kokoşum.”, “Görmüyor”, “Titreme, dökeceksin.”, “İlaçlarını içtin mi?”, “Senin burada ne işin var?”, “Yürüyemiyorsun.”, “Sekiz bakıyorsun.” ve “Yaşınızın kadını değilsiniz.” gibi söylemlerle, yarışmacının küçük düşürüldüğünü ve bu durumun insan onuruna saldırı olduğunu tespit etti. Bu söylemlerin yanı sıra kadın yarışmacının, yemek dışında yorum yapmayın, yaşımla ilgili konuşmayın demesine rağmen diyalogların devam ettiği ve sunucunun bu durumu sonlandırmadığı tespit edilmiştir. Canlı olarak yayınlanmayan ve montajlandıktan sonra ekranlara getirilen söz konusu bölümde, yaşlılara yönelik aşağılamaların tamamen reyting amaçlı korunduğu ve sunucunun da diğer yarışmacılara müdahale etmediğine dikkat çekildi. Bu gerekçelerle TV8’e 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın ilkeleri” başlıklı 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verildi.

Eleştiri Sınırlarını Aşan Düzeyde Rencide Edici Ve Küfürlü İfadelere Ceza



RTÜK, Kanal 26 Televizyonunda 13.04.2026 tarihinde yayınlanan Açık Futbol programında sarf edilen eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, insan onuruna aykırı ve aşağılayıcı olduğu, söz konusu ifadeler nedeniyle 6112 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verdi.