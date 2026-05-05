Ruhi Çenet de hantavirüslü gemideymiş! "Çok ucuz kurtuldum"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde, 7 hantavirüs vakasının tespit edildiğini bildirmişti. Yapılan açıklamada "4 Mayıs itibarıyla geminin yola çıktığı 1 Nisan'dan bu yana, 3 ölüm de dahil 7 hantavirüs vakası (2 doğrulanmış ve 5 şüpheli) belirlendi." denilmişti.

"ÇOK UCUZ KURTULDUM"

Ünlü Youtuber Ruhi Çenet'in de hantavirüsü tespit edilen gemide olduğu ortaya çıktı. Çenet sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Yaklaşık 1 ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24'üncü günde gemiden indim ancak gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden bir gün sonra ölen kişinin karısı da vefat etti. Onun ardından üçüncü kişi de ölünce gemide tedavisi olmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu belirlendi. İlk ölen yolcu aslında bundan hayatını kaybetmiş. Geminin tek doktoru da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi veriyor. Çok ucuz kurtuldum, gerekli kan testlerini yaptırdım.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İlk vakanın ardından gerekli önlemler alınmadı, herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı."