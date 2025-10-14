Rus model Irina Shayk yatakta üstsüz selfie çekti! Sosyal medya yıkıldı

Victoria's Secret 2025 için hazırlık yapan Rus model Irina Shayk, Instagram'ı salladı. Podyumların en çok aranan modeli çalıştığı günlerden karelerini yayınlarken yine iddiasını ortaya koydu.

Yatakta üstsüz şekilde dinlenirken selfie çeken Shayk olay oldu. Çalıştığı anlardaki iddialı karelerinin yanında model yıllar meydan okuyan güzelliğiyle de beğeni topladı.

Bir çocuk annesi model, kariyerinin başındayken kendisine yeterince zayıf olmadığının söylendiğini, buna rağmen rejim yapmayı reddettiğini açıklamıştı.

2000'lerin başında kariyerinde yakaladığı çıkışı hala sürdüren Shayk, şu açıklamayı yapmıştı:

"Kariyerimin ilk döneminde bile başka insanların benim hakkımdaki fikirlerini hiç önemsemedim. O dönemde benim hakkımda 'Aman Tanrım! Kesinlikle bir modele benzemiyor. Zayıf değil, çok seksi... Asla bir model olamayacak' dediler."