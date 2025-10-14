MAGAZİN

Rus model Irina Shayk yatakta üstsüz selfie çekti! Sosyal medya yıkıldı

Dünyanın en önemli modelleri arasında yer alan, Rus model Irina Shayk sosyal medyayı yine iddialı pozlarıyla etkisi altına aldı. Model yatakta üstsüz halini paylaşmaktan da çekinmedi.

Rus model Irina Shayk yatakta üstsüz selfie çekti! Sosyal medya yıkıldı

Victoria's Secret 2025 için hazırlık yapan Rus model Irina Shayk, Instagram'ı salladı. Podyumların en çok aranan modeli çalıştığı günlerden karelerini yayınlarken yine iddiasını ortaya koydu.

Yatakta üstsüz şekilde dinlenirken selfie çeken Shayk olay oldu. Çalıştığı anlardaki iddialı karelerinin yanında model yıllar meydan okuyan güzelliğiyle de beğeni topladı.

Rus model Irina Shayk yatakta üstsüz selfie çekti! Sosyal medya yıkıldı 1

Bir çocuk annesi model, kariyerinin başındayken kendisine yeterince zayıf olmadığının söylendiğini, buna rağmen rejim yapmayı reddettiğini açıklamıştı.

Rus model Irina Shayk yatakta üstsüz selfie çekti! Sosyal medya yıkıldı 2

2000'lerin başında kariyerinde yakaladığı çıkışı hala sürdüren Shayk, şu açıklamayı yapmıştı:

Rus model Irina Shayk yatakta üstsüz selfie çekti! Sosyal medya yıkıldı 3

"Kariyerimin ilk döneminde bile başka insanların benim hakkımdaki fikirlerini hiç önemsemedim. O dönemde benim hakkımda 'Aman Tanrım! Kesinlikle bir modele benzemiyor. Zayıf değil, çok seksi... Asla bir model olamayacak' dediler."

Rus model Irina Shayk yatakta üstsüz selfie çekti! Sosyal medya yıkıldı 4

