Rüya Gibi oyuncuları ve Konusu: Show TV’nin yeni dizisi dikkat çekti

Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi, güçlü oyuncu kadrosu ve sırlarla dolu hikâyesiyle 2 Aralık’ta ekran yolculuğuna başladı. Aydan’ın gizemli iş insanı Emir’le yollarının kesişmesi sonrası lüks ve tehlikeli bir dünyanın kapıları aralanıyor. İşte Rüya Gibi’nin konusu, oyuncuları ve tüm detaylar…

Show TV’nin yeni sezondaki iddialı yapımı Rüya Gibi, 2 Aralık Salı akşamı izleyiciyle buluşarak yayın hayatına hızlı bir giriş yaptı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran dizi; güçlü oyuncu kadrosu, merak uyandıran hikâyesi ve sürükleyici atmosferiyle “dizi keşfet” aramalarında öne çıkıyor. İşte Rüya Gibi konusu, oyuncu kadrosu, karakterleri ve diziyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

RÜYA GİBİ KONUSU

TMC Film imzalı dizi, İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yaparak hayatını sürdüren Aydan’ın bir anda yüksek sosyetenin içine savrulmasını anlatıyor. Gizemli iş insanı Emir ile yollarının kesişmesi, Aydan’ın kaderinin tamamen değişmesine neden olur.

Aydan, kendini bir anda lüks bir güzellik merkezinin patroniçesi olarak bulur. Ancak yeni hayatına uyum sağlamaya çalışırken; Emir’in bilinmezliklerle dolu dünyası, ortağı Çiğdem’in sürüklediği belalar ve eski kocasının hırsları Aydan’ın hayatını giderek daha da karmaşık hale getirir.

RÜYA GİBİ OYUNCULARI

Dizide birbirinden başarılı oyuncular bir araya geliyor. Dizide Seda Bakan Aydan karakterine hayat verirken Uğur Güneş Emir'i canlandırıyor.

Rüya Gibi dizisinin başrollerinde ayrıca, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar paylaşıyor.

