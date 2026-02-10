MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Saba Tümer, haber spikerliği yaparken yaşadıklarını ilk kez anlattı! Giydiği ceket yüzünden eve göndermişler

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

Gazeteci Adem Metan'ın YouTube'daki kanalına konuk olan Saba Tümer, uzun yıllar sonrası haber bültenlerini izleyince şoke olduğunu belirtti. Bir dönem kendisi de haber spikerliği yapan Tümer, başından geçen olayı ise ilk anlattı: "Odadan çıktı. 'Saba' dedi, 'Haberin önüne geçiyorsun, Başka ceketin var mı?' dedi. 'Yok' dedim, beni eve göndedirler."

Sunucu ve gazeteci Saba Tümer, gazeteci Adem Metan'ın YouTube'daki kanalına konuk oldu. Perşembe günü tamamının yayımlanacağı programda Tümer, dikkat çeken ifadeler kullandı. Metan, söz konusu yayına ait bir kesiti sosyal medya hesabından paylaşırken, Tümer'in söyledikleri şimdiden gündem oldu.

Saba Tümer, haber spikerliği yaparken yaşadıklarını ilk kez anlattı! Giydiği ceket yüzünden eve göndermişler 1

Bir dönem haber spikerliği de yapmış olan Tümer, uzun yıllar sonrası haber bültenlerini izleyince şoke olduğunu belirtti.

"Şimdi işte bu son dönemde ben seyretmiyordum hiç haber kanallarını. Görünce ben şoke oldum." diyen Tümer, haber spikerliği yaptığı dönemde başından geçen olayı ise ilk anlattı:

"'HABERİN ÖNÜNE GEÇİYORSUN' DEDİ"

"Bir gün, haber spikerliği yaparken fuşya bir ceket giydim, yayına çıktım. Cem Aydın haber koordinatörüydü o zaman. Odadan çıktı. 'Saba' dedi, 'Haberin önüne geçiyorsun, Başka ceketin var mı?' dedi.

"BENİ EVE GÖNDERDİLER"

'Yok' dedim bende. Öteki spiker arkadaşı çağırdılar, beni eve gönderdiler.

Saba Tümer, haber spikerliği yaparken yaşadıklarını ilk kez anlattı! Giydiği ceket yüzünden eve göndermişler 2

"KIRMIZI OJE SÜREMEZDİK, BÜYÜK KÜPE TAKAMAZDIK"

Kırmızı oje süremezdik haberin önüne geçmemek için. Büyük küpeler takamazdık haberin önüne geçmemek için."

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkesin içinde darp etmişti! İşte aldığı cezaHerkesin içinde darp etmişti! İşte aldığı ceza
Uzak Şehir'de başrol ayrılıyor mu? Fragman sonrası o soru gündemdeUzak Şehir'de başrol ayrılıyor mu? Fragman sonrası o soru gündemde

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Saba Tümer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.