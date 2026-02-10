Saba Tümer, haber spikerliği yaparken yaşadıklarını ilk kez anlattı! Giydiği ceket yüzünden eve göndermişler

Sunucu ve gazeteci Saba Tümer, gazeteci Adem Metan'ın YouTube'daki kanalına konuk oldu. Perşembe günü tamamının yayımlanacağı programda Tümer, dikkat çeken ifadeler kullandı. Metan, söz konusu yayına ait bir kesiti sosyal medya hesabından paylaşırken, Tümer'in söyledikleri şimdiden gündem oldu.

Bir dönem haber spikerliği de yapmış olan Tümer, uzun yıllar sonrası haber bültenlerini izleyince şoke olduğunu belirtti.

"Şimdi işte bu son dönemde ben seyretmiyordum hiç haber kanallarını. Görünce ben şoke oldum." diyen Tümer, haber spikerliği yaptığı dönemde başından geçen olayı ise ilk anlattı:

"'HABERİN ÖNÜNE GEÇİYORSUN' DEDİ"

"Bir gün, haber spikerliği yaparken fuşya bir ceket giydim, yayına çıktım. Cem Aydın haber koordinatörüydü o zaman. Odadan çıktı. 'Saba' dedi, 'Haberin önüne geçiyorsun, Başka ceketin var mı?' dedi.

"BENİ EVE GÖNDERDİLER"

'Yok' dedim bende. Öteki spiker arkadaşı çağırdılar, beni eve gönderdiler.

"KIRMIZI OJE SÜREMEZDİK, BÜYÜK KÜPE TAKAMAZDIK"

Kırmızı oje süremezdik haberin önüne geçmemek için. Büyük küpeler takamazdık haberin önüne geçmemek için."