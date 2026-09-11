Şabanoğlu Şaban'ın devam filmi çekiliyor! Kemal Sunal yerine...

Başrollerinde Türk filmlerinin efsanelerinden Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi isimlerin bulunduğu Yeşilçam filmi Şabanoğlu Şaban'ın devam filmi çekiliyor.

Kemal Sunal'ın efsane oyunculuğuyla hafızalara kazınan film; Polat Yağcı ile Arzu Film’in sahibi Ferdi Eğilmez’in ortaklığında ay sonunda sete çıkıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; filmin başrol oyuncusu Ali Sunal olacak.

Can Ulkay’ın yönetmen koltuğuna oturacağı “Şabanoğlu Şabanoğlu Şaban” filminde ikinci kuşak Şaban’ın eğlenceli hikâyesi beyazperdeye taşınacak. Merakla beklenen filmin oyuncu görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Filmde Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi efsane oyuncuları ise kimlerin canlandıracağı henüz belli değil.