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Sevdiğim Sensin 17. bölüm 1. tanıtım izle! Herkes senariste seslendi

Star Tv'de yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı dizinin 17. bölümünden ilk fragman geldi. Fenomen dizinin sahneleri yine büyük ses getirdi.

Sevdiğim Sensin 17. bölüm 1. tanıtım izle! Herkes senariste seslendi
Öznur Yaslı İkier

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı reyting rekortmeni dizi “Sevdiğim Sensin”in ikinci sezonu oldukça iddialı başladı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve beğenilen hikayesiyle reyting rekorları kıran “Sevdiğim Sensin”in 17. bölümünden ilk fragman geldi. Dizinin yeni fragmanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SEVDİĞİM SENSİN 17. BÖLÜM 1. TANITIM İZLE!
Sevdiğim Sensin yeni bölüm tanıtımına sosyal medyada; 'Yeni sezona bomba gibi giriş yaptınız', 'Senarist şimdi sen Dicle'yi o delikten çıkart', 'Sayın senarist Kadir, Fatma, İnci bir şekilde diziden çıksınlar lütfen' gibi yorumlar yapıldı.

SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜM ÖZETİ:
Erkan, Ferman’ın vurulmasını üstlenerek tutuklanır ve İstanbul’da mahkemeye çıkarılır. Ancak Dicle’nin önünde çözmesi gereken çok daha büyük sorunlar vardır. Ferman’ın durumu kritiktir ve hayatta kalabilmesi için acilen böbrek nakline ihtiyacı vardır. Bu nedenle Ferman da İstanbul’a getirilirken, Erkan’ın tutuklu yargılanmasına karar verilmesiyle tüm dikkatler Ferman’ın hayatta kalıp kalamayacağına çevrilir.

Sevdiğim Sensin 17. bölüm 1. tanıtım izle! Herkes senariste seslendi 1

Erkan’ın tutuklanması, Aldur ailesini de büyük bir mücadelenin içine sürükler. Ferman’ı İstanbul’daki bir hastaneye nakleden aile, uygun böbrek donörünü bulabilmek için tüm imkânlarını seferber eder.

Tahir ise Erkan hakkında öğrendiği gerçeklerle İnci’yi tehdit eder. Erkan’ın hapiste olmasını fırsata çeviren Tahir, uzun zamandır hayalini kurduğu şirketin başına geçme planını hayata geçirmek için harekete geçer. Bu sırada Tahir de tüm Aldur ailesi gibi Feride Öğretmen’in aslında Dicle’nin ablası Derya olduğunu öğrenir. Erkan’ın, Derya’yı korumak için Ferman’ı vurduğuna inanan Tahir, tıpkı herkes gibi yaşananların ardındaki gerçeği henüz bilmemektedir.

Derya ise yaşananların ardından hem Tahir’e hem de çevresindeki herkese karşı mesafeli ve çekingen bir tavır sergiler. Bu mesafenin altında ise büyük korkuları vardır. Ferman’ın yeniden hayata dönmesinden ve geçmişinden gelen düşmanların onu bulmasından korkan Derya’nın tek isteği, Dicle’yi de yanına alarak her şeyden uzaklaşmaktır.

Civan ise Dicle ve Erkan’ın yeniden kavuşması ve Derya’yı kurtarabilmek için herkesten gizli, tehlikeli bir yola girer. Civan’ın aldığı karardan yalnızca Nilüfer haberdardır.

Erkan, hapishane hayatının gerçek yüzüyle karşı karşıya kalırken bir an önce özgürlüğüne kavuşmanın yollarını arar. Bu süreçte ona içeride destek olan Ali isimli bir mahkûm vardır. Ancak Erkan, Ali’nin gerçek kimliğinden ve gizli planlarından henüz habersizdir.

Dicle ise Erkan’ın serbest kalabilmesi için tüm yolları dener. Ancak günün sonunda hiçbirinden sonuç alamayınca büyük bir ikilemin ortasında kalır. Çaresiz kalan Dicle, herkesi şaşırtacak bir kararın eşiğine gelir.

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Aytaç Şaşmaz Helin Kandemir Sevdiğim Sensin dizisi
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