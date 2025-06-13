Sabrina Carpenter çıplak poz verip eleştirilere tepki gösterdi! "Takıntılısınız"

Sabrina Carpenter son turnesindeki cesur halleriyle çok konuşuldu. Şarkıcıya hayranları beğeni yağdırsa da bu halleri çok eleştirildi. Ancak Carpenter bu eleştirileri umursamıyor.

26 yaşındaki şarkıcı, Rolling Stone’un Temmuz/Ağustos sayısının kapağı için çıplak poz verdi. Üzerinde yalnızca şeffaf, seksi çoraplar vardı; topuklu ayakkabılarını ise çıkarmıştı.

Efsanevi çekimde Sabrina, kollarını göğsünü örtecek şekilde konumlandırdı.

Eleştirilere yanıt veren genç isim şunları söyledi:

"İnsanların şikayet etmesi bana hep çok komik geliyor. Diyorlar ki, 'Sürekli bunun hakkında şarkı söylüyor.' Ama popüler olanlar bu şarkılar. Belli ki seksi seviyorsunuz. Takıntılısınız."

Aşırı cinselleştirilen Sabrina Carpenter “Bu benim gösterimin bir parçası. 'Juno' pozlarından çok daha fazla an var ama her gece sadece onları paylaşıp yorumluyorsunuz. Bunu kontrol edemem. Gösteriye gelirseniz, [aynı zamanda] baladları da duyarsınız, daha içsel parçaları da dinlersiniz" ifadelerini kullandı.