Seda Sayan da altın yerine bunu önerdi! 'Davetiyeye yazın'

Seda Sayan, YouTube'da yaptığı yeni programıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, bu defa düğün yapacak gençlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

ALTIN YERİNE ONU ÖNERDİ

Sayan, "Altın toplayacağız diye düğün yapıyorsunuz. Ama astarı yüzünden pahalıya geliyor. Hiç uğraşmayın, nikah yapın, davetiyeye IBAN verin. Bir de bohça işi var. Ne kadar gereksiz" dedi.

'AKILLICA'

Sayan, "Aslında IBAN akıllıca. En azından doğrudan para gönderirsin. Eskiden takı törenini kameradan izlerlerdi. Kim ne taktı diye çetele tutarlardı. 'Ayşe Hanım'ın kızına iki bilezik taktım’ diye yazarlardı. Sonra aynı takıyı geri beklerlerdi" ifadelerini kullandı.

Kafa TV'deki programında açıklamalar yapan Sayan, "Oğlum Oğulcan’a yurt dışında evlenmesini söylüyorum. Çünkü kimseyi memnun edemezsiniz. Yemeği beğenmezler, gelinliğe kusur bulurlar. Limonatayı bile beğenmeyen çıkar" diye konuştu.

Seda Sayan, 2022'de Çağlar Ökten ile evlenmişti.