Sabriye Şengül üzen haberi verdi! "Hakkınızı helal edin"

Survivor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Sabriye Şengül zaman zaman değişimiyle gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sabriye Şengül, bu kez üzücü bir haber gündeme geldi.

Survivor Sabriye Instagram hesabından yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu.

Amcasını kaybeden Sabriye Şengül, bu zorlu süreçte ailesinin yanında olamadı. Yurt dışında bulunduğunu belirten ünlü sporcu, cenazeye katılamayacağını şu sözlerle açıkladı:

"Amcamın vefat haberini bugün derin bir üzüntüyle aldım. Yurt dışında olduğum için cenazesine katılamayacak olmak acımı daha da artırıyor. Mekânı cennet, ruhu şad olsun. Başımız sağ olsun. Arayan, mesaj atan, baş sağlığı dileyen herkese çok teşekkür ederim. Tek tek dönüş yapamadım, hakkınızı helal edin. Desteğiniz ve dualarınız için Allah razı olsun."

Sabriye Şengül daha sonra bir açıklama daha yaparak "Aileme, ablama kızgındım. Evde ölüm olunca bana asla haber vermezler ben uzaktaysam... Bana bunu yine söylemediler. Cenazesine gidemedim çok üzüldüm" dedi.