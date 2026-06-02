A.B.İ. dizisinde Çağla vuruluyor! Hikaye ve kadro sil baştan: Afra Saraçoğlu yerine bakın kim geliyor

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünü paylaştığı A.B.İ. dizisi bu akşam 17. bölümüyle ekrana gelecek. Dizide Avukat Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu bu bölümde vurularak projeye veda edecek.

Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılığı büyük ses getirirken projede de değişiklikler yaşanacağı öğrenildi. A.B.İ. dizisinin yeni sezonunda hikaye ve başrol değişikliğine gidileceği ortaya çıktı.

YERİNE GETİRİLECEK İSİM ŞAŞIRTTI

Gel Konuşalım'dan Mehmet Üstündağ, Afra Saraçoğlu'nun yerine diziye Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın getirileceğini söyledi. Kobal'ın diziye dahil olacağına ise kimse inanamadı.

'HİKAYESİ BİTTİ'

Afra Saraçoğlu diziden ayrılışı hakkında yaptığı açıklamada ise; "Birazcık dinleneceğim açıkçası. Çok güzel ve çok keyifli bir set geçirdim. OGM ile yine çok güzel bir işe imza attık. Karakterimin hikayesi bitti. Bu nedenle diziden çıkmış bulundum. Şimdi birazcık dinlenmek istiyorum, keyfim yerinde." ifadelerini kullanmıştı.