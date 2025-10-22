Sağlık sorunları yaşıyordu! Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı

Avrupa Yakası dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Bir süre önce beyin kaması geçiren Açıkalın'ın saçlarını sıfıra vurdurup bıyık bıraktığı imajı dikkat çekmişti.

"Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" diyen Peker Açıkalın sağlık sorunlarına dair iddialara da son noktayı koymuştu.

Ancak nisan ayında ise Peker Açıkalın hasta odasından elinde kanlı bezle poz verdiği anlar gündeme geldi. Sevenlerini korkutan Açıkalın'ın son hali merak ediliyordu.

Peker Açıkalın'ın eşi Çilem Açıkalın oyuncunun son halini paylaştı. Ünlü oyuncunun çocuğuyla keyifli anlar geçirdiği paylaşımı görenler "İyi görünüyor", "Sevindim iyi olmasına" yorumlarında bulundu.