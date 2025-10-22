MAGAZİN

Sağlık sorunları yaşıyordu! Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı

Avrupa Yakası’ndaki ‘Gaffur’ rolüyle hafızalarda yer eden Peker Açıkalın son olarak hastane odasından elinde kanlı mendille verdiği pozu paylaşınca korkutmuştu. Peker Açıkalın'ın son hali hayranlarını mutlu etti.

Avrupa Yakası dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Bir süre önce beyin kaması geçiren Açıkalın'ın saçlarını sıfıra vurdurup bıyık bıraktığı imajı dikkat çekmişti.

"Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" diyen Peker Açıkalın sağlık sorunlarına dair iddialara da son noktayı koymuştu.

Ancak nisan ayında ise Peker Açıkalın hasta odasından elinde kanlı bezle poz verdiği anlar gündeme geldi. Sevenlerini korkutan Açıkalın'ın son hali merak ediliyordu.

Peker Açıkalın'ın eşi Çilem Açıkalın oyuncunun son halini paylaştı. Ünlü oyuncunun çocuğuyla keyifli anlar geçirdiği paylaşımı görenler "İyi görünüyor", "Sevindim iyi olmasına" yorumlarında bulundu.

