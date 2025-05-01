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Sahipsizler dizisine Survivor Denisa Gültekin ve Aslı Omağ katıldı

Star TV'nin dikkat çeken dizisi Sahipsizler'e iki yeni oyuncu dahil oldu. Survivor 2017 yarışmacısı Denisa Gültekin ve usta oyuncu Aslı Omağ kadroya katıldı.

Sahipsizler dizisine Survivor Denisa Gültekin ve Aslı Omağ katıldı
Kubra Akalın

Sahipsizler, ikinci sezon onayını almasının ardından kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Star TV dizisi Sahipsizler, kadrosuna iki yeni ismi daha kattı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 2017 yılında Survivor yarışmasında adını duyuran Denisa Gültekin, Sahipsizler dizisine katıldı. Gültekin, dizide Enes Koçak'ın canlandırdığı Yusuf karakterinin eski sevgilisi rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu yeni karakterin, hikâyeye heyecan katacak yeni bir aşk ve çatışma dinamiği getirmesi bekleniyor.

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Diziye katılan bir diğer önemli isim ise tiyatro ve dizi dünyasının sevilen ismi Aslı Omağ oldu. Omağ, Dorukcan Sarıduman’ın canlandırdığı Kerem karakterinin annesi rolüyle diziye dâhil oluyor.

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Sezon finaline doğru adım adım ilerleyen Sahipsizler, hem oyuncu kadrosundaki yenilikler hem de senaryodaki sürprizlerle reyting yarışında iddiasını sürdürüyor.

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Sahipsizler
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