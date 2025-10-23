Sahipsizler son bölümde Azize ve Devran'ın öpüşme sahnesi seyirciyi ikiye böldü

Star TV’nin dikkat çeken dizilerinden Sahipsizler sezona hızlı başlamıştı. Geçtiğimiz hafta sezon açılışında Total izleyici grubunda 5,67 reyting ve 20,57 share ile birinci olurken AB ve 20+ABC1 kategorilerinde de günün en çok izlenen dizisi olan Sahipsizler son bölümüyle X'te de konuşuldu.

Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram gibi isimlerin kadroda olduğu dizide Azize ve Devran'ın öpüşme sahnesi sosyal medyayı ikiye böldü. Ateşli sahneler sosyal medyada paylaşıldı.

Seyircilerin bir kısmı bu sahnelerde oyuncuları çok başarılı bulurken kimi de sahnenin başarısız olduğunu söyledi.

KADRODA 2 YENİ OYUNCU

Öte yandan Cem Karcı’nın çektiği OGM Pictures imzalı diziye Edip Tepeli ve İpek Erdin dahil oldu. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül’ü başrollerde buluşturan dizide Tepeli “Aras”, İpek Erdin “Bade” rolüyle seyirci karşısına çıkacak.