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Sahnede baygınlık geçirmişti! Ziynet Sali sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Çeşme'de verdiği konserde bir anda fenalaşarak baygınlık geçirdi. Hayranlarını korkutan ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sahnede baygınlık geçirmişti! Ziynet Sali sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu
Öznur Yaslı İkier

'Daha Nasıl Sevebilirim', 'Kalbim Tatilde', 'Uyku Tutmadı', 'Ağlar mıyım? Ağlamam' gibi hit şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Ziynet Sali, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, İzmir'in Çeşme ilçesinde verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Ancak gece ilerledikçe sahnede beklenmedik bir olay yaşandı. Sali, performansı sırasında bir anda fenalaşarak baygınlık geçirdi.

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Baygınlık geçirdiği anlarda ekibi hemen müdahale ederek ünlü şarkıcıyı sahneden aldı. Sali'nin sağlık durumuyla ilgili endişelenen hayranları için açıklama ise sosyal medya üzerinden geldi.

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AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Sali, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Selamlar herkese. Dün gece sahnede kendimi çok kötü hissedip fenalaştım ve bir baygınlık geçirdim. Sonuç çok düşük bir tansiyondu. Sağ olsun tüm sağlık ekip arkadaşlarım gereken tüm müdahaleleri yaptılar. Yorgunluk diyelim. Ama şimdi iyiyim, dinlendim. Arayan, soran, mesaj yazan, paylaşan herkese, hepinize çok çok teşekkür etmek istiyorum.

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Hatta atamızın bize hediye ettiği Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak üzere bu akşam tekrar sahneye çıkacağım. Bunu da sizinle paylaşmak isterim buradan. Tekrar çok teşekkürler. Sağlıkla kalın. Güzellikle kalın. Kendinize çok dikkat edin"

Mynet'in Sesi
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Ziynet Sali
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