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Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Metin Arolat doğum gününde unutulmadı

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, sahnede fenalaşarak kalp krizi geçirmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Armağan Çağlayan, Arolat'ı doğum gününde unutmadı.

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Metin Arolat doğum gününde unutulmadı
Öznur Yaslı İkier

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 20 Eylül 2024'te İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda fenalaşarak yere yığılmıştı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ünlü isim, tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Metin Arolat için ilk olarak Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Ünlü isim, İzmir'de Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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28 Mayıs 1972 tarihinde dünyaya gelen Arolat'ın bugün doğum günü. Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yakın dostu Metin Arolat'ı andı.

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Çağlayan paylaşımına ''Çok özledim oralet... Doğum günün kutlu olsun." notunu düştü.

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ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Metin Arolat'ın otopsi raporu ortaya çıkmıştı. Sabah'ın haberine göre; otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Raporda ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Metin Arolat
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