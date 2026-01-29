MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Sahtekarlar 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahtekarlar Yeni Bölümde Neler Olacak?

Sahtekarlar 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? NOW TV’de ekrana gelen dizinin yeni bölüm tanıtımında hangi detaylar dikkat çekti? Yeni bölümde dengeler mi değişiyor?

Sahtekarlar 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahtekarlar Yeni Bölümde Neler Olacak?
Çiğdem Sevinç

Sahtekarlar dizisinin 16. bölüm tanıtımı yayınlandı. “Çok bedel ödedim bunun için, gerekirse yine öder yine ödetirim” sözleri sonrası yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu.

Sahtekarlar 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahtekarlar Yeni Bölümde Neler Olacak? 1

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sahtekarlar, yeni bölüm öncesi tansiyonu yükselten tanıtımıyla dikkat çekti. Yayınlanan görüntülerde karakterin sert çıkışı, dizide dengelerin tamamen değişeceğine işaret etti.

Sahtekarlar 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahtekarlar Yeni Bölümde Neler Olacak? 2

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Tanıtımda verilen mesajlar, 16. bölümde büyük bir yüzleşmenin kapıda olduğu yorumlarını beraberinde getirdi. Kimin köşeye sıkışacağı, kimin bedel ödeyeceği sorusu sosyal medyada şimdiden konuşulmaya başlandı.

Sahtekarlar, 16. bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de NOW TV’de ekrana gelecek.

Sahtekarlar 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahtekarlar Yeni Bölümde Neler Olacak? 3

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayıp aranıyor! Fenomen için heyecanlı bekleyişKayıp aranıyor! Fenomen için heyecanlı bekleyiş
Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktıUyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dizi sahtekar ikili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Yakında duyurulacak! Tüm binalarda zorunlu hale getiriliyor

Yakında duyurulacak! Tüm binalarda zorunlu hale getiriliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.