Sahtekarlar 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahtekarlar Yeni Bölümde Neler Olacak?

Sahtekarlar dizisinin 16. bölüm tanıtımı yayınlandı. “Çok bedel ödedim bunun için, gerekirse yine öder yine ödetirim” sözleri sonrası yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu.

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sahtekarlar, yeni bölüm öncesi tansiyonu yükselten tanıtımıyla dikkat çekti. Yayınlanan görüntülerde karakterin sert çıkışı, dizide dengelerin tamamen değişeceğine işaret etti.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Tanıtımda verilen mesajlar, 16. bölümde büyük bir yüzleşmenin kapıda olduğu yorumlarını beraberinde getirdi. Kimin köşeye sıkışacağı, kimin bedel ödeyeceği sorusu sosyal medyada şimdiden konuşulmaya başlandı.

Sahtekarlar, 16. bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de NOW TV’de ekrana gelecek.