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Şair Ahmet Telli hayatını kaybetti

Bir süredir Ankara Bilkent Hastanesi'nde tedavi gören usta şair Ahmet Telli, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Telli'nin nisan ayından bu yana hastanede tedavi altında olduğu, 8 Temmuz'da ise entübe edildiği bilgisi verilmişti.

Devrim Karadağ

Usta şair Ahmet Telli, nisan ayından bu yana Ankara Bilkent Hastanesi'nde tedavi görüyordu ve 8 Temmuz'da entübe edilmişti.

Telli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan 78'liler Federasyonu da benzer bir açıklama yayınlayarak 'umutlu bekleyişin' sürdüğünü dile getirmişti.

Ancak şair Ahmet Telli dün yaşamını yitirdi.

AHMET TELLİ KİMDİR?

2 Aralık 1946'da, bugün Karabük'e bağlı olan Eskipazar ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Telli, öğretmen okullarındaki eğitiminin ardından dört yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nü tamamlayan Telli, Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt, Kırıkkale ve Ankara Atatürk Lisesi'nde Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

Şair Ahmet Telli hayatını kaybetti 1

1981 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenlik yaparken sıkıyönetim tarafından tutuklanan Telli'nin görevine son verildi. Ayrıca, Cigerhun'un şiirleri üzerine kaleme aldığı bir yazı nedeniyle 1980 yılında Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesi kapsamında kısa süreli hapis cezasına çarptırıldı.

Öğretmenlik dışında kitapçılık ve yayıncılıkla da ilgilenen Telli, çeşitli yayınevlerinde yönetici ve editör olarak çalıştı. Mahkeme kararıyla 1993 yılında yeniden öğretmenliğe döndü ve daha sonra bu görevden emekli oldu.

İlk şiiri 1961 yılında yayımlanan Ahmet Telli, 1970'li yıllarda ağırlıklı olarak deneme ve kitap tanıtım yazıları kaleme aldı. Şiir kitaplarını ise 1979'dan itibaren yayımlamaya başlayan Telli, 1960 sonrası toplumcu gerçekçi şiirin ikinci kuşağının önemli temsilcileri arasında gösteriliyordu.

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