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Şakir Paşa Ailesi ekrana döndü! Cevat karısını babasının odasında basınca...

13 Nisan Pazar akşamı ekrana dönen Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat, Aniesi'yi babası Şakir Paşa'nın odasında yakaladı. Karısını sıkıştıran Cevat'ı o anları sosyal medyada gündem oldu.

Şakir Paşa Ailesi ekrana döndü! Cevat karısını babasının odasında basınca...
Kubra Akalın

Başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykot paylaşımı sonra gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü 13 Nisan Pazar akşamı yayınlandı.

Bir haftalık aranın ardından yeniden ekrana dönen Şakir Paşa Ailesi reytinglerde iki kategoride ikincilik elde etti.

Şakir Paşa Ailesi'nde yine ortalık yangın yeriydi. Şakir Paşa Ailesi'nin gelini kayınpederiyle yaşadığı yasak aşkla gündemdeydi.

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Gelin Aniese gece yarısı kayınpederinin odasına girince karşısında kocasını gördü. Cevat ise karısını yakalayınca “Gecenin bir yarısı kayınpederinin odasında kim kocasıyla karşılaşsa korkar!” diyerek duruma el koydu.

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Cevat "Söylesene güzeller güzeli karıcığım sen ne zamandan beri babama adıyla hitap ediyorsun?" diyerek Aniese'yi sıkıştırdı. Aniese ise inkar ederek "Çok şaşırdım" sözleriyle lafları geveledi.

O anlar sosyal medyada da konuşuldu. Şakir Paşa Ailesi'nin son bölümüne dair "İkan olsa Cevat", "Bu kadın ne utanmaz", "Ay bu Cevat'a çok üzülüyorum", "Cevat canım Cevat" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi Cem Yiğit Üzümoğlu
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