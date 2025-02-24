MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'yi canlandırıyor! Denise Capezza iddialı pozlarıyla dikkat çekti

Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'yi canlandırıyor! Denise Capezza iddialı pozlarıyla dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.02.2025 14:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

RTÜK cezası ve mahkemeden de yayın durdurma kararı sonrası çekimlerine ara verilen Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'yi canlandıran Denise Capezza iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'yi canlandırıyor! Denise Capezza iddialı pozlarıyla dikkat çekti

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi son günlerde gündemde. Önce sette yangın çıktı ve sete ara verildi. Yeniden reyting mücadelesine dahil olan dizi, gerçek hikayeden uyarlandığı için aile üyeleri tarafından tepki görünce mahkemelik oldu.

Dizi hakkında mahkemeden karar çıktı, RTÜK ise iddiaları sahneleri affetmedi.

1

Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'yi oynayan Denise Capezza'nın dizide kayınpederiyle ilişkiye girmesi seyirciyi kızdırmıştı.

Başarılı oyunculuğuyla son dönemde adından söz ettiren Capezza sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Ekran görüntüsü 2025-02-24 144613

Capezza, Aniesi ve Şakir Paşa'nın yaşadığı yasak aşk için verdiği söyleşide "Ben onları yargılayamam" diyen güzel oyuncunun iddialı pozlarına beğeni yağdı.

Şok üstüne şok: Tüm videolar kaldırıldı Şok üstüne şok: Tüm videolar kaldırıldı

Siyah iç çamaşırlarıyla pozlar veren Denise Capezza'ya "Oyunculuğuna ve güzelliğine hayranım" yorumları da yağdı.

Ekran görüntüsü 2025-02-24 144513

Mynet'in Sesi
Boşanma kararı! O pozu paylaşıp aşk fotoğraflarını kaldırdıBoşanma kararı! O pozu paylaşıp aşk fotoğraflarını kaldırdı
Bugün televizyonda ne var? Merakla beklenen derbi kaçta?Bugün televizyonda ne var? Merakla beklenen derbi kaçta?
Anahtar Kelimeler:
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sergen Yalçın'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Sergen Yalçın'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

İmamoğlu'na diploma soruşturması! İfade vereceği tarih değişti

İmamoğlu'na diploma soruşturması! İfade vereceği tarih değişti

Dev derbi için nefesler tutuldu! Saatler kala efsane isimden çarpıcı açıklama: "Kazanan şampiyon olacak!"

Dev derbi için nefesler tutuldu! Saatler kala efsane isimden çarpıcı açıklama: "Kazanan şampiyon olacak!"

Olay sözler: Yönetmenin yatağına yatmadığım için...

Olay sözler: Yönetmenin yatağına yatmadığım için...

Tepki çeken oyun! Sevgilisi isyan etti

Tepki çeken oyun! Sevgilisi isyan etti

Ümit Karan'dan derbi için skor tahmini

Ümit Karan'dan derbi için skor tahmini

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.