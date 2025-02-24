Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'yi canlandırıyor! Denise Capezza iddialı pozlarıyla dikkat çekti

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi son günlerde gündemde. Önce sette yangın çıktı ve sete ara verildi. Yeniden reyting mücadelesine dahil olan dizi, gerçek hikayeden uyarlandığı için aile üyeleri tarafından tepki görünce mahkemelik oldu.

Dizi hakkında mahkemeden karar çıktı, RTÜK ise iddiaları sahneleri affetmedi.

Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'yi oynayan Denise Capezza'nın dizide kayınpederiyle ilişkiye girmesi seyirciyi kızdırmıştı.

Başarılı oyunculuğuyla son dönemde adından söz ettiren Capezza sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Capezza, Aniesi ve Şakir Paşa'nın yaşadığı yasak aşk için verdiği söyleşide "Ben onları yargılayamam" diyen güzel oyuncunun iddialı pozlarına beğeni yağdı.

Siyah iç çamaşırlarıyla pozlar veren Denise Capezza'ya "Oyunculuğuna ve güzelliğine hayranım" yorumları da yağdı.