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Şakir Paşa Ailesi çekimleri durdurulmuştu... Şok üstüne şok: Tüm videolar kaldırıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.02.2025 07:16
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Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi isimlerin kadrosunda olduğu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisine şok üstüne şok... Dizinin Youtube kanalından tüm bölümler kaldırıldı.

Şakir Paşa Ailesi çekimleri durdurulmuştu... Şok üstüne şok: Tüm videolar kaldırıldı

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi son bölümleriyle dikkat çekiyordu. Son olarak Şakir Paşa geliniyle konakta beraber olunca seyirci ayağa kalktı. Şakir Paşa'nın son bölümüne şikayet de yağınca RTÜK harekete geçti.

RTÜK, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisindeki toplum ahlakına aykırı unsurlar içerdiği gerekçesiyle idari parası ve yayın durdurma cezası kesti.

Öte yandan Kabaağaçlı ailesinin gerçek hayat hikâyesini ele alan dizi hakkında Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları mahkemeye başvurmuştu. Söz konusu davadan çıkan karar şok etkisi yarattı.

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasına ise mahkeme karar verdi.

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NOW HER ŞEYİ KALDIRDI

Bu süreçte gözler yapım ve kanaldaydı. Şakir Paşa Ailesi yapım ekibinden konuya dair bir açıklama gelmezken bomba bir hamle dikkat çekti.

Fenomen dizi Şakir Paşa Ailesi yayın akışından çıkartıldı! Fenomen dizi Şakir Paşa Ailesi yayın akışından çıkartıldı!

Şakir Paşa Ailesi'nin YouTube kanalından, kanalda yer alan tüm videolar kaldırıldı. Ayrıca Now'un sitesinden de dizinin adı silindi, görseller ve bölümler kaldırıldı.

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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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