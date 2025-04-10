Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş 10 kilo verip imaj değiştirdi

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası', 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi dizilerle dikkat çeken 26 yaşındaki güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Son olarak "10 kilo verdim. Yoğun tempo nedeniyle oldu. İyi oldu. Çok çalışıyordum. Aralarda salata yiyordum" diyen Nilsu Berfin Aktaş imaj değiştirdi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aktaş, 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni imajını paylaştı.

Saç renginde değişikliğe giden ünlü oyuncunun son paylaşımlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Nilsu Berfin Aktaş'ın hayranları güzel oyuncunun yeni tarzına hayran kaldı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Nilsu Berfin Aktaş, 1998 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunu olan başarılı oyuncu, 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adını duyurdu.

Oyunculuk kariyerinde farklı markaların reklamlarında da rol alan Nilsu Berfin Aktaş, ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde "Gökçe" karakterine hayat verdi. 2021 yılında yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı Benim Hayatım adlı dizide başrol oynadı. 2022 itibarıyla Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide başrolde oynamaktadır.

Başarılı oyuncu, 2022 tarihinde Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödüle layık görülmüştü.