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Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş minik bikinisiyle ayna karşısına geçti! Beğeni yağdı

Son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Ayşe' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş şimdilerde sezonun yorgunluğu atmak için tatile çıktı. Soluğu Bodrum'da alan ünlü isim siyah beyaz puantiyeli bikinisiyle peş peşe paylaşım yaptı.

Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş minik bikinisiyle ayna karşısına geçti! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası', 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi dizilerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Bodrum'da sezonun yorgunluğunu atan güzel oyuncu siyah beyaz puantiyeli bikinisiyle ayna karşısında peş peşe pozlar verdi.

Şakir Paşa Ailesi nin Ayşe si Nilsu Berfin Aktaş minik bikinisiyle ayna karşısına geçti! Beğeni yağdı 1

YORUM YAĞDI

Nilsu Berfin Aktaş'ın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzelsin', 'bu kızın güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

Şakir Paşa Ailesi nin Ayşe si Nilsu Berfin Aktaş minik bikinisiyle ayna karşısına geçti! Beğeni yağdı 2

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da doğdu. Yetenek Evi Sanat Akademisi'nden mezun olan Aktaş, 2018 yılında yayımlanan Geleceğin Starı adlı yarışmada tanındı.

Şakir Paşa Ailesi nin Ayşe si Nilsu Berfin Aktaş minik bikinisiyle ayna karşısına geçti! Beğeni yağdı 3

2019-2021 yılları arasında ise Ersoy Güler'in yönetmenliğini üstlendiği Show TV'de yayımlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrolde yer aldı.

Şakir Paşa Ailesi nin Ayşe si Nilsu Berfin Aktaş minik bikinisiyle ayna karşısına geçti! Beğeni yağdı 4

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Anahtar Kelimeler:
Nilsu Berfin Aktaş
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