Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş minik bikinisiyle ayna karşısına geçti! Beğeni yağdı

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası', 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi dizilerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Bodrum'da sezonun yorgunluğunu atan güzel oyuncu siyah beyaz puantiyeli bikinisiyle ayna karşısında peş peşe pozlar verdi.

YORUM YAĞDI

Nilsu Berfin Aktaş'ın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzelsin', 'bu kızın güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da doğdu. Yetenek Evi Sanat Akademisi'nden mezun olan Aktaş, 2018 yılında yayımlanan Geleceğin Starı adlı yarışmada tanındı.

2019-2021 yılları arasında ise Ersoy Güler'in yönetmenliğini üstlendiği Show TV'de yayımlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrolde yer aldı.