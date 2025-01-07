Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü küle dönmüştü! Yangının neden belli oldu! Yapımcının zararı dudak uçuklattı...

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi yayın hayatına büyük ses getirerek başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde dizi ekibinin başına talihsiz bir olay gelmişti. Dizinin çekildiği Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü çıkan yangında kül olmuştu.

YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU!

İki haftadır yeni bölümü yayınlanmayan dizinin platosunda çıkan yangının nedeni belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre itfaiye raporunda yangının elektrik kaynaklı çıktığı belirtildi.

YAPIMCININ ZARARI ORTAYA ÇIKTI!

Şakir Paşa ailesinin Büyükada’daki köşkünün aynısını inşa eden yapımcının yangın sonrasında ise zararı merak edilmişti. Yapımcının 50 milyon TL zarara uğradığı iddia edildi.