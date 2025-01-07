MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü küle dönmüştü! Yangının neden belli oldu! Yapımcının zararı dudak uçuklattı...

Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü küle dönmüştü! Yangının neden belli oldu! Yapımcının zararı dudak uçuklattı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
07.01.2025 17:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi Ddizisinin çekildiği plato geçtiğimiz haftalarda yanmıştı. Ekrana ara veren dizinin çekimleri başlarken yangının da nedeni belli oldu. Yapımcının zararı ise ortaya çıktı.

Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü küle dönmüştü! Yangının neden belli oldu! Yapımcının zararı dudak uçuklattı...

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi yayın hayatına büyük ses getirerek başlamıştı.

1200x675_cmsv2_425247fa-1fc7-5b9

Geçtiğimiz günlerde dizi ekibinin başına talihsiz bir olay gelmişti. Dizinin çekildiği Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü çıkan yangında kül olmuştu.

cc-twji_cover

YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU!

İki haftadır yeni bölümü yayınlanmayan dizinin platosunda çıkan yangının nedeni belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre itfaiye raporunda yangının elektrik kaynaklı çıktığı belirtildi.

yanan-sakir-pala-yalisinin-son-h

YAPIMCININ ZARARI ORTAYA ÇIKTI!

Şakir Paşa ailesinin Büyükada’daki köşkünün aynısını inşa eden yapımcının yangın sonrasında ise zararı merak edilmişti. Yapımcının 50 milyon TL zarara uğradığı iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Başsavcılık harekete geçti! Ünlü menajer Ayşe Barım'a soruşturma

Başsavcılık harekete geçti! Ünlü menajer Ayşe Barım'a soruşturma

Benfica'dan şoke eden Kerem Aktürkoğlu kararı! Portekiz'de tozu dumana katmıştı...

Benfica'dan şoke eden Kerem Aktürkoğlu kararı! Portekiz'de tozu dumana katmıştı...

Tüm servetini kaybetti! Evi ve arabası küle döndü! ''Sıfırdan başlayacağız''

Tüm servetini kaybetti! Evi ve arabası küle döndü! ''Sıfırdan başlayacağız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışını yaptı: "2 saatlik yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışını yaptı: "2 saatlik yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor"

Türkan Şoray cenazede gözyaşlarını tutamadı

Türkan Şoray cenazede gözyaşlarını tutamadı

Sahneye hem geç hem de alkollü çıktı! Müşteriler salonu tek tek terk etti

Sahneye hem geç hem de alkollü çıktı! Müşteriler salonu tek tek terk etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.