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Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir soluğu Fransa'da aldı! Fiziğini sergiledi

Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir özel hayatıyla da gündeme geliyordu. Genç oyuncu son olarak soluğu Fransa'da aldı ve bikinisiyle verdiği pozlarla dikkat çekti.

Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir soluğu Fransa'da aldı! Fiziğini sergiledi
Kubra Akalın

Son yılların en dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Helin Kandemir sezonu iddialı yapımlarla kapadı. Özellikle Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle adından söz ettiren oyuncu özel hayatıyla da gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz haftalarda iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Kandemir kısa süre sonra ise ayrılık kararı aldı.

Güzel oyuncu ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı. Fransa'ya giden Helin Kandemir renkli bikinisiyle kayaların üzerine sere serpe uzanıp poz verdi.

Şakir Paşa Ailesi nin Sümbül ü Helin Kandemir soluğu Fransa da aldı! Fiziğini sergiledi 1
Güzel oyuncunun pozlarına binlerce beğeni yağdı.

HELİN KANDEMİR KAÇ YAŞINDA?

2 Haziran 2004'de İstanbul’da doğan Helin Kandemir ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Ötesiz İnsanlar adlı tv projesinde yapmıştır. Daha önce Doğdun Ev Kaderindir, Hakan Muhafız, İsimsizler gibi yapımlarda yer almıştır.

Şakir Paşa Ailesi nin Sümbül ü Helin Kandemir soluğu Fransa da aldı! Fiziğini sergiledi 2

Oyuncu son olarak "İstanbul Ansiklopedisi" dizisiyle adından söz ettirdi.

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Helin Kandemir
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